Опубліковано перший відгук про iPhone 14 Pro Max

Інсайдер під псевдонімом LeaksApplePro опублікував відгук на смартфон у своєму твіттері. Втім, гаджет вивчав не він сам, а людина, яка забажала залишитися невідомою.





Дисплей у iPhone 14 Pro Max тих самих розмірів, що у iPhone 13 Pro Max – 6,7-дюймовий. Чубчика зверху справді немає. Але овальний виріз з датчиками системи Face ID все ж таки досить великий. Те саме стосується і ніші для селфі-камери. Корисного місця на екрані більше не стало.

Смартфон дуже важкий, відчувається в руці, як цегла. Але є перевага — і ні, це не можливість колоти волоські горіхи чи фундук.

Усередині великого та важкого гаджета встановлена ​​ємна батарея. Вона дозволяє iPhone 14 Pro Max працювати довше, ніж iPhone 13 Pro Max – причому відразу на кілька годин. Враховуючи, що iPhone 13 Pro Max є одним із найбільш довгограючих флагманів на ринку, iPhone 14 Pro Max виявиться повноцінним монстром автономності.

Нова камера з головним сенсором на 48 Мп чудово знімає – вдень iPhone 14 Pro Max немає рівних. А от із нічними фото поки що є проблеми. На даний момент iPhone 14 Pro Max робить менш чіткі та темніші кадри, ніж iPhone 13 Pro Max. Але це, напевно, виправлять за допомогою апдейта прошивки.

Що ще? Смартфон швидше за попередника і оснащений більш якісними динаміками.