Випущений Redmi 10 5G з камерою 50 Мп та ціною 180 доларів

Redmi 10 5G оснащений 6,58-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ (2048×1080 пікселів), частотою оновлення до 90 Гц та захистом Gorilla Glass. На передній панелі пристрою знаходиться 5-мегапіксельна селфі-камера. Про це пише Gizmochina.





На задній панелі розташовані 50-мегапіксельний головний датчик та 2-мегапіксельний датчик глибини. Усередині встановлений чіпсет Dimensity 700, що працює в парі з 4/6 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x та 64/128 ГБ сховища UFS 2.2. Як ОС використовується Android 12 із встановленою поверх MIUI 13.

Пристрій живиться від акумулятора ємністю 5000 мАг. У комплекті йде адаптер на 22,5 Вт, але смартфон підтримує зарядку тільки на 18 Вт. В частині безпеки пропонуються бічний сканер відбитків пальців та розблокування по обличчю AI.

З додаткових опцій можна виділити підтримку двох SIM-карток, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, порт USB-C та аудіороз’єм 3,5 мм. Розміри гаджета становлять 163,99 х 76,09 х 8,9 мм, а вага – близько 200 грам.

Ціна Redmi 10 5G стартує від 180 доларів (10 800 рублів за курсом), він уже продається в Таїланді та в Індонезії. Про доступність інших країнах джерело не уточнює.