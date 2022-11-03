Іран передасть Росії набагато потужніші безпілотники

Росія продовжує закуповувати зброю в Ірану. Нещодавно стало відомо, що РФ веде перемовини про закупівлю нових дронів через Тегеран. На цей раз країна-терорист хоче придбати безпілотники Arash-2. Ця зброя у декілька разів потужніша за Shahed-136, якими сьогодні рашисти намагаються знищити ТЕЦ та різні інфраструктурні об’єкти.

Відомо, що влада Ірану готує на відправку партію із 200 нових дронів Arash-2. У ГУР натякнули, що партію доставлятимуть до Росії через Каспійське море. Різні джерела повідомляють, що безпілотники приїдуть у Росію розібраними. На місцях у РФ їх збиратимуть та маркуватимуть, як шахіди. Ця зброя може створити чимало труднощів для ЗСУ. Не можна виключати той факт, що використовуючи нові дрони Росія сподівається отримати перевагу на фронті.

І поки Іран говорить, що використовував цю зброю для ударів по місту Хайфа в Ізраїлі, Володимир Путін шукає змогу придбати як можна більше дронів, щоб далі завдавати ударів по Україні. Чому Росія закуповує дрони? Тому що вичерпала ресурси ракет, які у неї були. Нову зброю без імпортних компонентів оборонна промисловість країни зібрати не може.

Arash-2 — це дрон-камікадзе, який створили на основі Fajr-5. За формою та зовнішнім виглядом вони нагадують БПЛА Kian. Він може долати відстань до 2000 км. Вага бойової частини дрона становить 180 кг. Розмах крил цього залізного птаха 4 м, довжина 5-6 метрів.

У дрона-камікадзе дві системи самонаведення. Також БПЛА має інтегровані пошукові системи та може переносити вибухівки у 5 разів більше ніж Шахід. У безпілотника два твердопаливних прискорювачі, що забезпечують крейсерську швидкість до 100 км/год. Arash-2 можна обладнати додатково тепловізорами та сканерами. Дрон може визначати місце розташування ППО та атакувати їх.