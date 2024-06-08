HTC повертається на ринок смартфонів

Компанія HTC з острова Тайвань, яка колись випускала вельми незвичайні смартфони зі сміливим дизайном, а потім пішла з ринку, несподівано вирішила повернутися. В офіційному твіттері HTC з’явився тизер, на якому демонструється якийсь смартфон на тлі зоряного неба, а нижче напис “Скоро повернемося”.

У пості зазначено, що презентують девайс уже наступного тижня, 12 червня 2024 року. Запис супроводжують хештеги #ALLFORU і #HTC. За чутками, компанія готує модель HTC U24 Pro на базі Snapdragon 7 Gen 3.

Користувачів запис дуже заінтригував. Пост зібрав майже 1 млн переглядів, з десяток тисяч лайків і тисячі репостів.

У 2008 році HTC випустила перший смартфон з операційною системою Android. Це був HTC Dream c висувним екраном, фізичною клавіатурою і підтримкою стандарту 3G. До 2018 року випустила безліч смартфонів, а потім продала більшу частину свого бізнесу Google.