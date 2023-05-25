Представлені навушники, від яких на голові росте волосся

Компанія з Великобританії CurrentBody, що спеціалізується на виробництві пристроїв для здоров’я, представила в США шолом для стимуляції росту волосся на голові Skin LED Hair Regrowth Device. Про це повідомляє портал Yahoo! Finance.

Skin LED Hair Regrowth Device є шоломом з білого глянсового пластику з вбудованими Bluetooth-навушниками і 120 світлодіодами. Саме вони, як стверджується, стимулюють зростання волосся за рахунок низькоінтенсивної лазерної терапії (НДЛТ).

Згідно з заявою виробника, Skin LED Hair Regrowth Device здатний загальмувати і навіть звернути назад облисіння. Для цього пристрій потрібно носити по 10 хвилин на день протягом 16 тижнів. Навушники в даному випадку мають виключно розважальну функцію.

Пристрій Skin LED Hair Regrowth Device був представлений ще минулого року, проте тільки недавно він отримав схвалення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA). Тепер новинка продається і в США за ціною $860.