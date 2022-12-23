Названо найгірші смартфони у 2022 році

Щороку визначають не лише найкращі моделі смартфонів, а й найгірші. Це роблять наступним чином: проводять опитування серед власників різних мобільних пристроїв, а також вивчають коментарі на сайтах інтернет-магазинів. На основі отриманої інформації складають антирейтинг. До нього потрапляють як дешеві моделі, так і дорогі.

Часто буває так, що смартфони підводять своїх власників. Щоб не купити собі слабий та поганий гаджет, свіжий перелік найгірших моделей та брендів буде дуже доречним. Цього року до такого списку потрапили:

Samsung Galaxy;

Google Pixel 6;

BlackBerry;

Sony;

Asus;

HTC.

Samsung у 2022 році зіпсував свою репутацію через скандал, пов’язаний сервісом оптимізації GOS. Він обмежував продуктивність мобільних телефонів без відома власників гаджетів. У сучасному світі таких помилок не прощають.

Смартфони від Google мали проблемі з підключенням до бездротового інтернету. Сьогодні такі несправності — е серйозний недолік техніки. Весь світ живе в інтернеті й у реальності одночасно. Тому, коли не має доступу до мережі, життя перетворюється на неповноцінне.

Виробник BlackBerry потрапив до антирейтингу через те, що не представив широкій публіці телефон із 5G, хоча обіцяв це зробити до кінця року. Що маємо? До 2023 року трохи більше ніж тиждень, а нового гаджета світ так і не побачив.

Sony та Asus стали провальними, а все через політику оновлення операційної системи. Вони пообіцяли споживачам лише 2 роки оновлень. Звісно за таких умов набагато вигідніше придбати Apple.

HTC обіцяв виготовити перші у світі смартфони, що працювали б у метавсесвітах, але цього також не сталося, через що виробник і здобув хейт. Чи зможуть ці бренди провести роботу над помилками, покаже 2023 рік.