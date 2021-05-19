Телевізори з великою діагоналлю різко подорожчали

Брак напівпровідників викликав зростання цін на ринку телевізорів. Про це повідомляє видання Wired.





Журналісти посилаються на дослідження компанії NPD, фахівці якої помітили, що ціни на телевізори з великою діагоналлю за рік збільшилися приблизно на 30 відсотків. Подорожчання викликане дефіцитом мікросхем і інших компонентів. У свою чергу, нестача була викликана пандемією коронавірусу – зупинкою виробництва компонентів і підвищеним попитом на техніку.

Найбільш різке зростання цін стосується продукції, створеної на базі застарілих виробничих ліній, – виробники не дуже зацікавлені інвестувати в розширення потужностей. Однак подорожчання інших гаджетів також неминуче. «Все, що має екран, буде коштувати дорожче», – зазначив старший директор з досліджень споживчих пристроїв в аналітичній компанії Omdia Поль Ганьон (Paul Gagnon).

Представники ритейлерів підтвердили зростання цін на телевізори та іншу техніку. Зокрема, в мережі магазинів електроніки Monoprice заявили, що відчувають зниження поставок різних пристроїв. При цьому топ-менеджери компанії не поспішають збільшувати ціни на продукцію, помітивши, що акції та розпродажі доведеться на час скасувати.

Журналісти нагадують про можливі дотації в розмірі 50 мільярдів доларів, які великі виробники чіпів попросили в уряду США. Однак, за словами генерального директора Synaptics Майкла Херлстона (Michael Hurlston), це не допоможе ринку: «Існує обмежене число замовлень, і ми всі за них боремося».