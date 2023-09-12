Redmi Note 13 Pro+ запропонує 200-мегапіксельну камеру та новий процесор Dimensity

Xiaomi вже потихеньку готується до прем’єри смартфонів Redmi Note 13. Реліз має відбутися наприкінці цього місяця, причому в лінійці дебютує одразу 6 моделей (без урахування клонів під брендом POCO). На самому верху має бути Redmi Note 13 Pro+ , який запропонує справді передове залізо. На які показники можуть розраховувати його покупці?

MediaTek подбає про продуктивність

Xiaomi почала тизерити специфікації новинки під час рекламної компанії. Так, на офіційних постерах йдеться про співпрацю з MediaTek та Samsung. Перший відповідатиме за найновіший процесор MediaTek Dimensity 7200 Ultra, підготовлений спеціально для серії Note 13, а корейці поставлять фотодатчик для основної камери смартфона.

Dimensity 7200 Ultra – це восьмиядерний чіп, виконаний за технологією 4 нм другого покоління від TSMC. Він має шість ядер ARM Cortex-A510 та два ядра Cortex-A715 з максимальною тактовою частотою 2.8 ГГц. Обробкою графіки займається прискорювач Mali-G610 MC4, також є нейронний блок APU 650 для операцій штучного інтелекту. Redmi Note 13 Pro+ має стати першим смартфоном, який використовує цей чіпсет.

Redmi Note 13 Pro+ з камерою 200 МП

За словами керівника Redmi Лу Вейбіна, камера Note 13 Pro+ буде дуже інноваційною і розширить межі якості фотографії для середнього сегменту. Новинка отримає матрицю Samsung ISOCELL HP3 Discovery Eяition з роздільною здатністю 200 мегапікселів, оптичним форматом 1/1.4 дюйма та діафрагмою f/1.65. Датчик, серед іншого, дозволяє записувати відео з роздільною здатністю 8К при 30 кадрах на секунду або 4К при 120 кадрах на секунду.

Що ж до інших специфікацій, то очікується використання внутрішньої пам’яті UFS 3.1 та оперативної пам’яті LPDDR5. Крім того, Dimensity 7200 Ultra підтримує сучасні модулі Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 та дисплеї з роздільною здатністю +FHD та частотою оновлення до 144 Гц.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus мають представити в останній тиждень вересня, а продажі в Китаї розпочнуться на початку наступного місяця.