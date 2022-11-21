Став відомий перший смартфон на базі нового Snapdragon 8 Gen 2

Ван Хуа – головний менеджер відділу зв’язків із громадськістю компанії Xiaomi, підтвердив, що першим смартфоном на базі нової платформи Snapdragon 8 Gen 2 стане Xiaomi 13. До цього він додав, що новинка буде найпродуктивнішим і автономним пристроєм китайської компанії.

Нагадаємо, що днями в мережу потрапили фотографії коробки, в яку було запаковано Xiaomi 14. Це породило чутки про те, що китайці планують відмовитися від Xiaomi 13 і випустити відразу 14 покоління через забобони.

Також відомо, що Xiaomi 13 отримає плоский екран, оскільки експерименти з вигнутим, що проводилися в попередніх модельних рядах, успіхом не увінчалися. При цьому базовий Xiaomi 13 отримає більший дисплей – 6.36 дюймів проти 6.28 у Xiaomi 12.

Крім процесора Snapdragon 8 Gen 2 моделі приписують головний датчик на 50 МП з оптичною стабілізацією та акумулятор ємністю 5000 мАч зі 120-ватною швидкою зарядкою. Презентація лінійки очікується найближчим часом.