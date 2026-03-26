Топового Core Ultra 9 290K Plus не буде: Intel скасовує випуск

Компанія Intel несподівано змінила свої плани щодо оновленої лінійки десктопних процесорів Arrow Lake-S Refresh. Замість очікуваного тріо, виробник вирішив відмовитися від випуску топової 24-ядерної моделі Core Ultra 9 290K Plus, залишивши в серії лише доступніші рішення.

Ставка на оптимальне співвідношення ціни та якості

За інформацією профільного порталу VideoCardz, нова лінійка процесорів тепер складатиметься лише з двох моделей: 24-ядерного Core Ultra 7 270K Plus та 18-ядерного Core Ultra 5 250K Plus.

В офіційній заяві Intel пояснює це рішення відсутністю гострої потреби у надпотужному флагмані, адже молодші моделі здатні перекрити всі запити користувачів:

«Intel рада запропонувати виняткову цінність з нашими процесорами серії Intel Core Ultra 200S Plus. Моделі Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus позиціюються як такі, що забезпечують видатну ігрову продуктивність та неймовірне співвідношення ціни і якості порівняно з конкурентами. Наша мета полягала в забезпеченні максимальної продуктивності для найбільш поширених моделей десктопних процесорів. У результаті Intel вирішила не випускати модель U9 290K Plus».

Яким міг бути скасований флагман

Цікаво, що Core Ultra 9 290K Plus вже встиг «засвітитися» у численних витоках та базах даних різних бенчмарків. Завдяки цьому відомо, що процесор мав отримати таку конфігурацію: