Топового Core Ultra 9 290K Plus не буде: Intel скасовує випуск

Компанія Intel несподівано змінила свої плани щодо оновленої лінійки десктопних процесорів Arrow Lake-S Refresh. Замість очікуваного тріо, виробник вирішив відмовитися від випуску топової 24-ядерної моделі Core Ultra 9 290K Plus, залишивши в серії лише доступніші рішення.
Ставка на оптимальне співвідношення ціни та якості
За інформацією профільного порталу VideoCardz, нова лінійка процесорів тепер складатиметься лише з двох моделей: 24-ядерного Core Ultra 7 270K Plus та 18-ядерного Core Ultra 5 250K Plus.
В офіційній заяві Intel пояснює це рішення відсутністю гострої потреби у надпотужному флагмані, адже молодші моделі здатні перекрити всі запити користувачів:
«Intel рада запропонувати виняткову цінність з нашими процесорами серії Intel Core Ultra 200S Plus. Моделі Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus позиціюються як такі, що забезпечують видатну ігрову продуктивність та неймовірне співвідношення ціни і якості порівняно з конкурентами. Наша мета полягала в забезпеченні максимальної продуктивності для найбільш поширених моделей десктопних процесорів. У результаті Intel вирішила не випускати модель U9 290K Plus».
Яким міг бути скасований флагман
Цікаво, що Core Ultra 9 290K Plus вже встиг «засвітитися» у численних витоках та базах даних різних бенчмарків. Завдяки цьому відомо, що процесор мав отримати таку конфігурацію:
- Кількість ядер: 24 (8 високопродуктивних та 16 енергоефективних).
- Базова тактова частота: 3,70 ГГц.
- Максимальна частота (Boost): до 5,6 ГГц.
- Тестовий стенд: чип випробовували в парі з 64 ГБ оперативної пам’яті стандарту DDR5-6800.