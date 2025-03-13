Кім Чен Ін сховав секретні пускові установки з ракетами під полем для гольфу

Експерти проаналізували супутникові знімки та зауважили, що територія біля Пхеньяну — не те, чим здається з першого погляду.

Фахівці помітили на супутникових знімках із КНДР приватне поле для гольфу, яке використовують як маскування ракетної бази. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на експертів з Мідлберійського інституту в США.

Згідно з кадрами із супутника, на околиці міста Пхеньян розташована зелена територія, яка з першого погляду виглядає як майданчик для гольфу. Вона знаходиться біля місця, де раніше був Зимовий палац очільника Північної Кореї Кім Чен Іна, знесений у 2024 році. Фахівці знайшли ознаки, які вказують, що під землею можуть бути секретні пускові установки з ракетами.

Експерти використали аналіз за допомогою ближнього інфрачервоного діапазону. Вони з’ясували, що у червні 2024 року на території з’явилися поля для гольфу з бетонною основою. Тонким шаром ґрунту їх покрили пізніше. Також там розмістили піщані зони, щоб зробити майданчик правдоподібнішим.

Крім цього, аналітики вважають, що побудована поряд будівля виявилася досить великою, щоб розмістити там транспортно-пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет. Висота такої споруди становить близько 36 метрів, що робить її відповідним місцем для подібних снарядів. Наприклад, довжина ракети «Хвасон-18», яку Північна Корея протестували 2023 року, складає 25 метрів.

Фахівці також заявили, що це не вперше, коли КНДР маскує ракетні стартові майданчики полями для гольфу. Схожий об’єкт у Пхеньяні збудували ще у 2023 році. Там проводили випробування різних ракет.

Раніше Північна Корея вперше презентувала унікальний атомний підводний човен. Її водотоннажність складає 7000 тонн. На воду її спустять не раніше, ніж за два роки. Підводний човен буде одним із головних розробок КНДР, які раніше обіцяв створити Кім Чен Ин для протидії США.