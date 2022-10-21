Рунический гороскоп на неделю по 30 октября для всех знаков зодиака

Эксперты подготовили очередной список рекомендаций на грядущую неделю с 24 по 30 октября. Многие знатоки астрологии доверяют именно рунам, так как считают их прогнозы наиболее точными.

Овен

Перевернутая кено, ингуз и соуло говорят о том, что вы достигнете успеха лишь в случае получения правильной и актуальной информации. Предстоящая семидневка хороша для расширения своего кругозора и получения новых знаний. Постарайтесь лучше понять текущие процессы, в которых вы хотите достичь результата. Эта неделя также поможет вам достичь успехов в образовании.

Телец

Перевернутый турисаз, ансуз и йера говорят о том, что многие ваши проблемы могут быть решены с помощью правильно выстроенного диалога и последовательных действий. Особенно эффективны эти методы будут в работе, а также в разрешении проблем, которые тянутся из прошлых периодов вашей жизни.

Близнецы

Перевернутая кено, манназ и иса говорят о том, что не следует рассчитывать на других в решении ваших задач. На этой неделе, на вас будет возложена вся ответственность за вашу жизнь. Руны рекомендуют сосредоточить внимание на максимальной самореализации. Эти семь дней помогут вам наладить взаимодействие с окружающими и выбрать правильное направление.

Рак

Дагаз, перевернутая феху и наутиз говорят о том, что у вас неожиданно могут закончиться ресурсы. К сожалению, это грозит срывом важного предприятия. Поэтому нельзя быть расточительными. Возьмите паузу и переосмыслите происходящее в вашей жизни. Тогда их финал будет максимально благоприятен.

Лев

Альгиз, феху и беркана говорят о достаточно спокойной неделе, которая может оказаться для вас благоприятной в самых разных сферах. Этот период хорошо подойдет для различного рода финансовых операций. Вас ожидает планомерный и постепенный рост. Главное — не прекращайте прикладывать усилия.

Дева

Соуло, перевернутая феху и тейваз говорят о том, что поставленные вами цели могут быть достигнуты без дополнительных условий и вложений. Вы уже обладаете необходимыми ресурсами и потенциалом. Главная задача — правильно этим распорядиться. Эта неделя подойдет для активных и уверенных действий, а также принятия важных решений.

Весы

Альгиз, эйваз и уруз советуют вам начать масштабные перемены. Неделя с 24 по 30 октября подойдет также для того, чтобы заняться своим здоровьем. Вместе с тем имейте в виду, что ваши действия могут войти в противостояние с интересами окружающих. Отнеситесь к чужим эмоциям с пониманием.

Скорпион

Перевернутый турисаз, перто и перевернутый ансуз советуют вам очень внимательно относиться к общению на этой неделе. Сконцентрируйтесь на том, чтобы ваши планы не стали известны окружающим преждевременно. А еще на том, чтобы сказанное вами не могло быть использовано против вас. В сфере диалога и коммуникации возможна напряженность.

Стрелец

Иса, йера и эйваз говорят о том, что в вашей жизни затянулся период, когда вы не можете определиться с выбранной целью. Соответственно, у вас не получается сконцентрировать все усилия для получения желаемого. Вам необходимо определиться и принять важное решение. Иначе вы не сможете в полной мере раскрыть свой потенциал.

Козерог

Перевернутый эваз, манназ и хагалаз советуют в этот период очень внимательно относиться к планированию. Особенно если речь идет про совместные проекты и дела. Имейте в виду, что могут произойти непредсказуемые события, противоречащие вашим интересам. Закладывайте больше ресурсов для достижения цели.

Водолей

Соуло, вунье и перто говорят, что неделя с 24 по 30 октября будет благоприятна для творчества и поиска в себе новых талантов. Если вы давно планировали заняться чем-то новым, но все время откладывали, пришло время приступить к делу. Только не перенапрягайтесь — чувство комфорта станет важной составляющей успеха.

Рыбы

Перевернутая райдо, ингуз и турисаз не советуют вам приступать к новым проектам, а также отложить дальние поездки и переезды. Здесь и сейчас вы можете достичь гораздо большего, чем при перемещении. Хорошо обдумайте возможные риски. Если вас что-то беспокоит, отложите поездку на другое время и уделите время подготовке.