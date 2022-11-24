Просто не щастить чи тут замішана магія: п’ять ознак вроків

У кожного з нас бувають періоди фатального невезіння. Такі періоди ми зазвичай називаємо «чорною смугою» і з нетерпінням чекаємо, коли на горизонті зажевріє світло, а всі негаразди залишаться позаду. Та інколи вибратися з виру проблем не так вже й легко, особливо якщо туди нас затягли навмисно.

Мова йде про вроки. Деякі вважають їх цілковитою нісенітницею, а інші свято в них вірять і одразу, як виявляють у себе ознаки вроку, біжать до священника. Та як відрізнити звичайне невезіння від проявів чорної магії? За якими ознаками можна визначити вроки?

Раптове погіршення самопочуття

У людини різко виникають проблеми зі здоров’ям і стан її з кожним днем лише погіршується. Причину такого самопочуття не можуть зрозуміти навіть лікарі, адже ця хвороба просто не піддіється діагностиці.

Фінансові проблеми

Неочікувано з’являються додаткові витрати, які значно погіршують фінансове становище. До всього виникають ще й проблеми на роботі, людина починає сваритися з колегами та начальником. Справа може дійти навіть до звільнення.

Різка зміна поведінки

Людина втрачає сенс життя, стає депресивною та апатичною. Зникає бажання бачитися з друзями, займатися улюбленим хоббі та й взагалі радіти бодай чомусь.

Поява шкідливих звичок

Жертви вроків нерідко починають пити, приймати наркотики чи будь яким іншим способом шкодити своєму здоров’ю.

Погіршення стосунків з близькими

Людина може посваритися з батьками, дітьми, другою половинкою. Вона стає байдужою до почуттів та переживань оточуючих, починає їх ігнорувати.

Якщо ви помітили у себе чи своїх близьких хоча б деякі з цих ознак, краще не втрачати часу і звернутися до священника. Не варто довіряти різного роду знахаркам та екстрасенсам, що обіцяють за один сеанс позбавити вроків. Адже найчастіше вони виявляються шарлатанами, які полюють на ваші гроші.