Плата за труби: в Україні з’явиться ще одна комунальна платіжка

В Україні запроваджується нова окрема плата за обслуговування внутрішніх газових мереж. Це нововведення викликане вилученням плати за технічне обслуговування із загального тарифу на постачання газу, що означає, що українці незабаром будуть платити додаткову суму спеціально для цієї мети.

Раніше облгази були зобов’язані обслуговувати внутрішньобудинкові мережі без додаткової плати, але ця вимога була скасована.

Експерти зазначають, що попередній єдиний платіж за газ включав плату за технічне обслуговування, але незрозуміло, чи належним чином газові компанії виконували ці зобов’язання. Відповідальність за утримання та експлуатацію газових мереж у багатоповерхових будинках тепер буде покладено на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, тоді як у приватних будинках та індивідуальних квартирах – на власника житла.

Згідно з новим законодавством, власники мають право вільно обирати організацію, яка буде здійснювати технічне обслуговування, та укладати з нею договір.

Нововведення почне діяти вже зовсім скоро, і українці будуть отримувати одразу три платіжки за газ:

Безпосередньо за використаний природний газ

За його доставку до кінцевого користувача

За ремонт і обслуговування мереж, по яким цей газ доставляється.