Стало відомо, хто в Росії вимагає продовження війни

Крах усіх планів Путіна на військову кампанію в Україні все ж не згасив його запалу. Разом зі своїм вірним поплічником міністром оборони Сергієм Шойгу він продовжує заперечувати свою поразку, вдаючись по підлих обстрілів мирного населення та інших військових злочинів. Тим часом генералітет РФ вже визнав свою помилку й виступає за згортання так званої «спеціальної операції» в Україні.





Про таке положення справ повідомив Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки Міноборони України. У ефірі одного з українських телеканалів він зазначив, що супротивник не очікував таких величезних втрат й наразі повністю деморалізований.

«Лише за два тижні війни українські військові знищили 13 бальйонно-тактичних підрозділів ворога. Ще 18 – повністю втратили свою боєздатність. Таких збитків Росія не зазнавала в жодній зі своїх воєн», – розповів Буданов.

Тож наразі, за даними української розвідки, продовження війни бажають лише президент Путін та очільник Міноборони РФ Шойгу. Ці двоє просто зациклені на Україні і відмовляються визнавати будь які аргументи генеральської верхівки.

Не зважаючи на те, що початковий план Путіна на війну в Україні давно зазнав краху, він все ще не втрачає надії на успіх. Хоча високопоставлені генерали вже не раз натякали божевільному диктатору на близьку поразку. А дехто з військової еліти навіть намагається саботувати деякі його накази.

«Ми володіємо інформацією майже про всі стратегічні плани російських військових. Як тільки у владних колах починають зароджуватися чергові ідеї, українська розвідка дізнається про них миттєво. Проте можу з усією впевненістю сказати, що спроби ворога захопити Україну приречені на провал», – сказав головний розвідник країни.

Варто зазначити, що конфлікти у військово-політичній верхівці РФ українським збройним силам зараз лише на руку. Адже вони породжують хаос у армії противника та пришвидшують нашу перемогу.

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