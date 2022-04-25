Стало відомо, де в Україні найбільші проблеми з виплатою пенсій

АТ “Укрпошта” станом на 25 квітня 2022 року доставила 80% пенсій (або 8,5 млрд. грн.) по всіх регіонах України. Про це повідомляє прес-центр компанії.





Виплата квітневих пенсій найбільше відстає від графіка у Донецькій (53%) та Миколаївській (54%) областях.

Також труднощі зберігаються у Луганській (2%), Херсонській (10%), Запорізькій (40%) областях – російські військові блокують доступи до міст та сіл, що практично унеможливлює доставку пенсій вчасно.

“Щойно будуть сформовані зелені коридори в міста, які тимчасово окуповані або під обстрілами, “Укрпошта” відразу доставить виплати” , – сказано в прес-релізі.

При цьому співробітники компанії доставили майже всі пенсії за квітень до Одеської (100%), Кіровоградської (99%), Івано-Франківської (98%), Волинської та Полтавської (по 97%), Житомирської та Львівської (по 95%), Дніпропетровської. та Закарпатській (по 94%) областях. Виплати у Сумській та Чернігівській областях також йдуть за графіком – 86% та 73% відповідно.