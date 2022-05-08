Гороскоп на тиждень з 9 по 15 травня 2022 року для всіх Знаків Зодіаку

Цей тиждень обіцяє бути дуже непростим, непередбачуваним і в чомусь навіть небезпечним. У вівторок Меркурій стане ретроградним. Також зараз актуальний коридор затемнень – час змін, а ще в негативному стані Венера.





Овен

Овнам варто пам’ятати ці сім днів про те, як люди різних Знаків Зодіаку висловлюють свої почуття. Це допоможе їм не помилитися при аналізі поведінки своїх друзів, другої половинки чи кандидата на роль цієї самої половинки. Швидше за все, Овнам доведеться більше спілкуватися з оточуючими, тому їм важливо знати, чого від них чекати і знати, як знайти підхід до будь-якої нової людини у спілкуванні. У бізнесі та роботі зараз не можна чекати біля моря погоди. Важливо діяти, оскільки є всі шанси суттєво досягти успіху у справах і в бізнесі.

Телець

У Тельців настає ідеальний час для спроб позбавитися поганих звичок, що відбирають щастя. Це важкий, але корисний час для тих, хто справді має намір зробити себе і своє життя кращим. Нічні світила дадуть Тільцям потужний позитивний імпульс наприкінці тижня, але перші три-чотири дні краще прожити в обережності та максимальній бойовій готовності. Не виключено, що потрібно швидко зреагувати, щоб у стислий термін вирішити якусь проблему. Астрологи радять не зволікати із рішеннями.

Близнюки

З 9 по 15 травня зірки та планети змусять Близнюків згадати про всі свої найкращі та найгірші риси характеру. Настає час, коли можна спробувати змінити себе на краще. Що ж до спілкування з людьми, то астрологи радять навчитися говорити «ні» токсичним особам, які спробують скористатися добротою Близнюків. У спілкуванні з такими людьми треба заздалегідь зайняти оборонну позицію. У фінансовій сфері Близнюків також чекатимуть деякі негаразди, тому зараз краще не робити необдуманих покупок.

Рак

Раки цього тижня можуть мати чимало складних життєвих ситуацій. Найпростіше припуститися помилки буде в стані нервової напруги та переживань. Астрологи радять людям цього Знаку Зодіаку пам’ятати про три прості техніки, які допоможуть заспокоїтися. Це дозволить залишити позаду погані думки, які завжди заважають приймати рішення. У любовних справах треба причаїтися і чекати — як хижак чекає на свою здобич. Можливо, що в Раків закохаються, але їм доведеться докласти певних зусиль, щоб дізнатися, хто саме.

Лев

Левів очікує продуктивний тиждень, але більшість позитивних наслідків буде видно не скоро. Доведеться працювати, розуміючи, що зараз ніхто гідно, швидше за все, їх зусилля не оцінить. Потрібно виконувати всі обов’язки, покладені на них раніше. У жодному разі не можна перекладати домашні та робочі справи на майбутнє, відмовлятися від їх виконання, сваритися з людьми. Це загрожує великими негараздами з дуже сумними наслідками.

Діва

Дівам вдасться реалізувати деякі давні плани. Можливо, доведеться здійснити деякі важливі витрати. У всьому, що стосується грошей, Дівам краще бути обережнішими, тому що цього тижня буде багато несумлінних людей, готових піти на обман заради отримання прибутку. У пріоритеті буде робота та справи, але це не означає, що Дівам потрібно забути про сім’ю та друзів. Важливо залишатися на зв’язку та бути готовими прийти на допомогу у скрутну хвилину.

Терези

У Терезів цей тиждень може виявитися часом хаосу і плутанини у всіх життєвих сферах. У таких умовах можна втратити себе і наробити купу помилок. Терезам не можна виявляти байдужість до домашніх справ і прибирання, до почуттів їх близьких. Цілком можливо, що злі язики почнуть розповсюджувати чутки про Терезів та людей, які їм дорогі, але на це краще не звертати уваги. Хороші люди зрозуміють, що це провокації, а вороги швидко отримають по заслугах.

Скорпіон

У Скорпіонів настає час, коли їм варто покладатися лише на себе. Про тиждень із 9 по 15 травня можна сказати одне: «Якщо хочеш зробити щось добре, краще зробити це самому». Покладатися на допомогу оточуючих як мінімум небезпечно та нераціонально. Деякі проблеми можуть вирішитись самостійно, без участі Скорпіонів, але будуть і ті, які вимагатимуть вкладення великої кількості сил. Потрібно налаштуватися на бойовий лад, щоб будь-якої хвилини зреагувати на труднощі, що з’явилися.

Стрілець

Стрільцям можна сміливо вирушати на шопінг. Варто при цьому взяти із собою близьку людину, щоб дуже добре провести час, поспілкуватися. Здійснювати покупки можна у понеділок, а також наприкінці тижня. Цілком можливо, що доведеться частіше займатися домашніми клопотами, але це абсолютно нормально. Не виключено, що через коридор затемнень деякі плани Стрільців порушаться, тому їм варто завжди мати під рукою план «Б».

Козеріг

У будні Козерогам краще робити те, що вони вміють найкраще — працювати, не покладаючи рук. На вихідних можна піти в тінь і влаштувати собі свято тиші та спокою, зайнятися улуюбленим хобі. Астрологи відзначають, що цього тижня Козерогам доведеться часто зустрічатися з неприємними людьми, тому треба навчитися розпізнавати людей з поганою енергетикою. Така навичка буде корисною не тільки зараз. Якщо й триматися до когось ближче, то до людей із тонкою душевною організацією. Від них точно можна не чекати каверзи і якихось неприємних дій.

Водолій

Цього тижня Водоліям варто вбирати в себе знання та мудрість. Головне — дізнатися про щось нове, адже це завжди породжує в нас нову мотивацію. Дуже важливим цього тижня стане загострене почуття обов’язку. Від Водоліїв не завжди чекають на підвищену самовіддачу, але можна спробувати приємно здивувати оточуючих людей. Не варто відкладати справи на потім та шукати причини для того, щоб делегувати комусь важливі завдання. Водоліям необхідно частіше бувати на свіжому повітрі.

Риби

Риби зможуть цього тижня вирішити кілька кармічних завдань. Це дуже важливий, хоч і непростий час, у який їм варто якнайвідповідальніше ставитися до своєї долі, душевного спокою і намагатися стати кращою версією себе. Всесвіт обов’язково помітить цей порив і допоможе Рибам позбавитися проблем. Неробство і зневіра можуть завдати шкоди репутації Риб, тому краще не говорити нікому про свої негаразди і не скаржитися на життя. У спілкуванні з людьми краще пам’ятати про важливість конструктивного діалогу, оптимізму та доброти.