Фатальний місяць: яким знакам зодіаку у липні буде несолодко

Липень 2022-го для двох знаків зодіаку стане найгіршим місяцем року. І в особистому житті, і на роботі їх чекають самі лише провали. Козероги та Водолії ризикують втратити значну суму грошей та навіть залишитися без роботи. До того ж в результаті безглуздої сварки вони можуть назавжди втратити кохану людину.





Козеріг

Усі плани представників знаку раптом розваляться. У їхньому житті трапиться подія, з якою буде вкрай складно впоратися. Козероги настільки засмутяться, що не зможуть зосередитися навіть на роботі. Через це вони ризикують провалити важливий проект та втратити значну частину свого доходу. Найімовірніше уродженцям знаку вдасться врятуватися від звільнення, та до цього буде недалеко.

Астрологи радять Козерогам бути дуже уважними за кермом, адже у липні на них чигатимуть безпеки. В родинному житті та коханні краще тримати язик за зубами. Емоції будуть для представників знаку найзлішим ворогом. Вони можуть образити кохану людину і навіть не зауважити цього. Тож краще промовчати та не наражати свої стосунки на небезпеку розриву.

Водолій

Водолії вже з перших днів липня зрозуміють, що це точно не їх місяць. Проблеми з’являться в найнеочікуваніший момент та надовго зіпсують настрій. Представники знаку можуть втрапити у пастку шахраїв й залишитися без грошей. На роботі почнуться сварки, причому не лише з колегами а й з начальником.

У коханні уродженцям знаку також не варто чекати нічого хорошого. Дрібна сварка з другою половинкою переросте у справжнісінький скандал. Приводом до цієї сварки може стати помилка чи навіть зрада самого Водолія. Щоб виправити ситуацію, йому доведеться визнати власну провину. Якщо ж він цього не зробить – ризикує втратити кохання всього свого життя та залишитися наодинці із проблемами.