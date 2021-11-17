В Україні змінили правила видачі субсидій: ряд факторів більше не зарахують

Український уряд прийняв рішення про зміну деяких положень, згідно з якими громадянам призначаються житлові субсидії. Нововведення торкнуться найменш захищених категорій населення, яким отримати допомогу від держави тепер буде набагато простіше.





Перш за все зміни відчують мешканці територій поблизу лінії розмежування. В таких регіонах наразі немає ані газопостачання, ні опалення. Тож люди, які там проживають, змушені обігрівати свої домівки за допомогою електроприладів.

Згідно із новими правилами розмір субсидії для цієї категорії населення будуть визначати враховуючи соціальні нормативи споживання електрики для опалення. Така система діятиме лише під-час опалювального періоду.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, зміна правил збільшить шанси згаданої категорії громадян на отримання житлової субсидії. Сума допомоги також суттєво зросте. Щоб отримати субсидію потрібно буде лише документально підтвердити відсутність в оселі газопостачання й тепла.

Позатим субсидію громадянин зможе отримати якщо:

володіє саморобним транспортом або мотоциклом, не дорожчим за 4 «мінімалки» (24 тис. грн) та віком до 5 років;

не отримує виплат по догляду за дитиною до досягнення нею 6 років;

знаходиться в процесі купівлі житла коштом міського чи державного бюджету.

Не враховуватимуть в процесі призначення житлової субсидії будинки та квартири, розміщені у селищах міського типу, а також ті, що виступають об’єктом заповіту.

В міністерстві зауважили, що у випадку звернення громадянина в термін до двох місяців зі старту опалювального сезону, допомогу йому призначать на увесь період теплопостачання.

Нагадаємо, що за інформацією від заступника голови Мінсоцполітики Віталія Музиченко, середня житлова субсидія у поточному опалювальному сезоні складе близько 2 тис. грн. При цьому деяким категоріям громадян можуть призначити й значно більшу суму допомоги – від 3 до 5 тис. грн в місяць.