Українцям пояснили, чи заблокує банк карту, якщо нею не користуватись

Багато українців мають рахунки одразу в декількох банках і носять із собою безліч карток, активно користуючись однією або двома. Чи стануть блокувати інші за неактивність?

“Відкривши рахунок і випустивши картку, банки одразу попереджають клієнта про термін дії кредитки, він зазначений на самому пластику“, – кажуть експерти.

Таким чином, якщо власник картки довго не користувався нею, і в нього “по нулях” на рахунку, то банк однаково не закриватиме таку картку. Адже той факт, що у них є неактивний рахунок, ніяк не позначається на прибутку кредитної організації.

Але зате через якийсь час клієнт знову може почати користуватися тим самим продуктом, а не відкривати новий рахунок в іншому банку.

Однак іноді внутрішній регламент компанії може призвести до блокування карток, за якими тривалий час не відбувалося жодної операції. Деякі фінансові організації зрідка, приблизно раз на п’ять років, проводять внутрішні ревізії, пояснюють експерти.