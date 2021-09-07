Погода в Україні: екологиня розповіла про незворотні зміни в кліматі і назвала терміни.

Якщо не вживати жодних заходів, то зміни клімату в Україні скоро будуть незворотними.



Вже зараз ми можемо спостерігати наслідки значного потепління на планеті, і якщо негайно не вживати ніяких заходів, то вже через 10 років буде досягнута “точка неповернення”.





Своєю експертною думкою в ефірі телеканалу “Україна 24”, поділилася віце-президентка асоціації професійних екологів – Валерія Заружко, зауважує GSMinfo.

“Ми повинні про це подумати, тому що часу залишається обмаль. Якщо нічого не зміниться до 2030 року, то, на жаль, процеси будуть незворотними”, – пояснила екологиня.

Наприклад, 19 липня, всього за пів години була зафіксована аномальна кількість опадів. Таку кількість опадів, зазвичай можна було спостерігати за місяць.

Це говорить про те, що в Україні зміни клімату ми спостерігаємо вже сьогодні. Заружко акцентує, що це питання обдумувати нам потрібно терміново, оскільки часу залишилося дуже обмаль. Згідно з прогнозами експертів, процеси будуть незворотними, якщо нічого не зміниться до 2030 року.

Кліматолог також зазначила заходи, які можна вжити, щоб попередити ситуацію.

Заружко запропонувала два рівні заходів, щоб попередити ці зміни. Запроваджувати зміни в першу чергу на державному рівні – інтегрувати методи циркулярної економіки, які вже давно є у європейських країнах.



Ці методи дадуть нам можливість замість природних ресурсів, користуватися сировиною, яка вже була користована раніше, тобто вторинну сировину ми можемо застосовувати для нових продуктів. Це можна назвати першим рівнем.

Другим етапом потрібно буде знижувати викиди в атмосферу та підвищувати свідомість громадян, піднімати цю тему у школах та дитячих садках – додає експертка.

Нагадаємо, на думку кліматологів в Україні найближчі 20-25 років через значне глобальне потепління майже не буде зим, а літо триватиме ледь не пів року. Щорічно середня температура повітря збільшуватиметься, а теплий період часу буде тривалішим. Також ймовірно, українські міста будуть підтоплені.