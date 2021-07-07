Українські мобільні оператори вирішили покращити тарифи для своїх клієнтів
Ціни на роумінг незабаром суттєво знизяться.
Українські мобільні оператори вже зовсім скоро зможуть порадувати своїх клієнтів хорошими новинами. Адже роумінг поміж країнами Східного партнерства з дня на день почне дешевшати. Загалом же протягом найближчих 5 років телефонні розмови з Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією та Молдовою здешевшають майже на 90%.
Такі можливості українським абонентам надасть Угода про регіональний роумінг. Даний документ буде підписано ще у поточному році. А вже у 2022 році він почне діяти на території усіх країн Східного партнерства, до яких входить і Україна.
Угода буде у багатьох аспектах слідувати взірцю аналогічного договору, який діє у Євросоюзі – «Роумінг як вдома». На думку експертів, така ініціатива неодмінно сприятиме поліпшенню якості зв’язку та зниженню його ціни. Відповідно зросте й кількість клієнтів, адже люди охоче користуватимуться зручним та бюджетним сервісом. До того ж у Єврокомісії вважають, що така угода стане першим кроком до створення роумінгового простору між Євросоюзом та на Східними країнами-партнерами.
А що ж думають про можливі зміни розцінок українські мобільні оператори? У lifecell зазначили, що Угода про регіональний роумінг звісно покращить умови користування мережею для абонентів. Однак є в ній і деякі прорахунки.
Наразі існує суттєвий дисбаланс між вартістю дзвінків українських абонентів на номери операторів країн партнерства та зворотною процедурою. Тобто 1 хв зв’язку з абонентом, якого обслуговує наприклад молдовський оператор, обійдеться приблизно у 30 євроцентів. А дзвінок із Молдови до України – не більше 10 євроцентів. Таке обмеження на вартість вхідних дзвінків встановила Національна комісія з регулювання зв’язку та інформатизації України.
Вітчизняний мобільний оператор вважає, що така різниця у цінах ніяк не згладжується Угодою про регіональний роумінг. Отож у lifecell з нетерпінням чекають втілення в життя закону «Про електронні комунікації» вже 1 січня наступного року. Даний документ зніме обмеження щодо встановлення цін на дзвінки до українських операторів. Таким чином вдасться збалансувати вартість міжнародних розмов та домовитися про кращі умови для вітчизняних абонентів.
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