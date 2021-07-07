Українські мобільні оператори вирішили покращити тарифи для своїх клієнтів

Українські мобільні оператори вже зовсім скоро зможуть порадувати своїх клієнтів хорошими новинами. Адже роумінг поміж країнами Східного партнерства з дня на день почне дешевшати. Загалом же протягом найближчих 5 років телефонні розмови з Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією та Молдовою здешевшають майже на 90%.





Такі можливості українським абонентам надасть Угода про регіональний роумінг. Даний документ буде підписано ще у поточному році. А вже у 2022 році він почне діяти на території усіх країн Східного партнерства, до яких входить і Україна.

Угода буде у багатьох аспектах слідувати взірцю аналогічного договору, який діє у Євросоюзі – «Роумінг як вдома». На думку експертів, така ініціатива неодмінно сприятиме поліпшенню якості зв’язку та зниженню його ціни. Відповідно зросте й кількість клієнтів, адже люди охоче користуватимуться зручним та бюджетним сервісом. До того ж у Єврокомісії вважають, що така угода стане першим кроком до створення роумінгового простору між Євросоюзом та на Східними країнами-партнерами.

А що ж думають про можливі зміни розцінок українські мобільні оператори? У lifecell зазначили, що Угода про регіональний роумінг звісно покращить умови користування мережею для абонентів. Однак є в ній і деякі прорахунки.

Наразі існує суттєвий дисбаланс між вартістю дзвінків українських абонентів на номери операторів країн партнерства та зворотною процедурою. Тобто 1 хв зв’язку з абонентом, якого обслуговує наприклад молдовський оператор, обійдеться приблизно у 30 євроцентів. А дзвінок із Молдови до України – не більше 10 євроцентів. Таке обмеження на вартість вхідних дзвінків встановила Національна комісія з регулювання зв’язку та інформатизації України.

Вітчизняний мобільний оператор вважає, що така різниця у цінах ніяк не згладжується Угодою про регіональний роумінг. Отож у lifecell з нетерпінням чекають втілення в життя закону «Про електронні комунікації» вже 1 січня наступного року. Даний документ зніме обмеження щодо встановлення цін на дзвінки до українських операторів. Таким чином вдасться збалансувати вартість міжнародних розмов та домовитися про кращі умови для вітчизняних абонентів.