Найбільші лізингові компанії почали відкликати літаки із Росії

Одна з найбільших компаній-лізингодавців світової комерційної авіації AerCap оголосила про припинення співпраці з російськими авіакомпаніями. Повідомлення для інвесторів про це на сайті компанії.





У компанії пояснили, що Євросоюз, США та інші країни запровадили широкий набір санкцій проти Росії, окремих російських компаній та певних видів діяльності. Серед запроваджених обмежень — заборони на постачання літаків та авіаційних компонентів російським авіакомпаніям або для використання у Росії.

“AerCap має намір повністю дотримуватися всіх застосовних санкцій, що вимагатиме від нас припинення лізингової діяльності з російськими авіакомпаніями”, – повідомила AerCap своїм інвесторам.

За інформацією на сайті AerCap, її клієнтами є російські авіакомпанії “Аерофлот”, “Росія”, S7, “Якутія”, “Уральські авіалінії”, “Ямал”, Nordwind Airlines та найбільший чартерний перевізник Росії Azurair.

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