Пенсионерам посоветовали сходить к банкомату: Марчак сделала заявление

Министерство социальной политики разъяснило пенсионерам важность активного использования пенсионных средств, как путем осуществления покупок непосредственно с пенсионного удостоверения, так и путем снятия части пенсии.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак отметила это во время телемарафона, объяснив, что счета пенсионеров, которые не проявляют никакой активности в течение шести месяцев, рискуют быть приостановленными.

Марчак заверила, что эта политика не является новой, она давно применяется в системе социальных выплат и пенсий. Ее цель – мониторинг благосостояния пенсионеров и обеспечение эффективного использования средств.

Причина потенциального блокирования пенсий связана с действующим украинским законодательством. Эти законы предусматривают, что отсутствие снятия средств с пенсионной карты в течение шести месяцев приводит к остановке пенсионных начислений. Эта мера направлена на защиту ресурсов плательщиков социального взноса, гарантируя, что средства будут активно использоваться, а не простаивать без дела.

Марчак подчеркнула, что прекращение начисления пенсий не приравнивается к их потере. Эти пенсии аккумулируются на счетах Пенсионного фонда и могут быть восстановлены. Для восстановления пенсионных выплат пенсионеры должны пройти физическую идентификацию. Министерство работает над модификацией и упрощением этой системы, особенно для тех, кто временно проживает за границей или в прифронтовых зонах.