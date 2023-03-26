Сховатись в Європі не вийде: в Україні хочуть щоб ЄС повертав назад одну категорію чоловіків

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, заявив, що українці, які незаконно перетинають кордон, не повинні отримувати статус біженця в країнах Європейського Союзу.

Під час телемарафону Демченко пояснив, що Україна активно співпрацює з країнами ЄС, а також з Молдовою, щоб спільно протидіяти будь-яким випадкам незаконного перетину кордону громадянами України.

Він визнав, що деякі особи одразу після перетину кордону звертаються за отриманням статусу біженця, але підкреслив, що такі дії не дають українським порушникам права на отримання статусу біженця в ЄС. Демченко закликав осіб, причетних до організації незаконних перетинів кордону, відмовитися від цієї діяльності.

Він також нагадав про трагічний випадок, коли житель Буковини потонув під час спроби нелегального переходу через річку Тиса до Румунії. Демченко підкреслив, що навіть якби ця людина дісталася Румунії і вижила, вона все одно була б повернута в Україну і зіткнулася б з правовими наслідками.