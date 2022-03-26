В Україні змінили графік виплати пенсій: кого торкнеться

В Україні виплати деяким пенсіонерам буде нараховано раніше, ніж зазвичай. Пенсію авансом отримають мешканці регіонів, де зараз ведуться запеклі бої. Заздалегідь буде виплачено пенсії на загальну суму 8,8 млрд. грн.





Раніше запланованого строку свої гроші можуть очікувати пенсіонери з Луганської, Чернігівської, Херсонської, Сумської, Миколаївської та Київської областей. Кошти в ці регіони у Кабміні пообіцяли перерахувати з 25 по 27 березня. Тобто свої пенсії за квітень старенькі зможуть отримати ще до кінця поточного місяця.

Зокрема 25 березня гроші для розрахунку з пенсіонерами отримали Луганська та Чернігівська області. Наступними стали Сумщина, Херсонщина та Миколаївщина. Туди кошти для здійснення виплат надійшли 26 березня. Столичні ж пенсіонери зможуть отримати свої пенсії з 27-го березня.

«Щоб забезпечити своєчасне нарахування виплат українським пенсіонерам, що проживають на охоплених війною територіях, ми вже зараз почали фінансування пенсій на наступний місяць. Протягом 25-27 березня буде перераховано 8,8 млрд. грн у 6 областей України», – повідомили в Пенсійному фонді .

Варто зазначити, що у владних колах подбали не лише про своєчасність виплат, а й про те, щоб кожен пенсіонер зміг отримати свої гроші, навіть якщо йому довелося покинути власний дім та переїхати в більш безпечний регіон країни. Громадяни похилого віку, що не мають змоги отримати пенсію звичним способом, на пошті або у банківському відділенні, можуть скористатися послугою грошового переказу. Для цього їм необхідно зайти в свій особистий кабінет на офіційному сайті Пенсійного фонду, або зателефонувати до установи, та повідомити своє актуальне місце проживання.

Нагадаємо, що не зважаючи на війну в країні, пенсіонери у березні таки отримали обіцяну підвишку до щомісячних виплат. Пенсії було проіндексовано на 14%. Тож в березні українські пенсіонери отримали в середньому на 550 грн більше, аніж у лютому.

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