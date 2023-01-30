В Україні повним ходом йде цифровізація військового обліку: коли чекати повісток у «Дія»

Система військового обліку в Україні після початку повномасштабної війни набула особливого значення. Зокрема в Міноборони знову заговорили про її осучаснення та цифровізацію. Про це йдеться навіть у останніх змінах до закону про військовий облік.

Як і більшість державних послуг в Україні, цифрову систему обліку військовозобов’язаних також планують реалізувати з допомогою додатку «Дія». Що вже відомо про нову систему та чи варто українцям найближчим часом чекати повісток у «Дія»?

Зазначимо, що ініціатива переведення військового обліку у цифровий формат з’явилася в Україні ще до повномасштабного вторгнення росії. Та зараз нововведення все ще знаходиться на стадії розробки. У Міністерстві цифрової трансформації України розповіли, які документи та послуги незабаром можуть з’явитися у «Дія».

Як зазначив керівник напрямку розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік, у «Дія» точно з’явиться електронний військовий квиток. Хоча коли це станеться, поки достеменно не відомо. При цьому Банік рішуче заперечив можливість відправки повісток через «Дія». Таких кардинальних змін в процедурі обліку та призову на військову службу найближчим часом точно не буде.

Загалом цифровізація військового обліку в Україні розпочалася ще до війни. Перш за все осучаснили процедуру перепостановки на облік під час зміни місця проживання. До реформи чоловіки призовного віку повинні були в разі переїзду знятися з військового обліку за старим місцем проживання, а потім встати на облік за новою адресою. Для цього їм необхідно було особисто з’явитися у військкомат та пройти низку бюрократичних процедур.

Зараз же, завдяки можливості зміни адреси реєстрації у «Дія», ці дані автоматично передаються до військоматів. І якщо раніше чоловіки могли навмисно не змінювати місце прописки, щоб сховатися від призову, то зараз уникнути військового обов’язку стало значно складніше.