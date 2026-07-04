Доставка Укрпоштою змінюється з липня: кому доведеться доплачувати 50 грн

Укрпошта з 1 липня запровадила єдині правила отримання посилок для жителів міст і сіл. Якщо в населеному пункті працює стаціонарне або модульне відділення, а також партнерська точка видачі, посилку можна отримати на тих самих умовах, що й у місті.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Нові умови означають, що саме місце проживання більше не має впливати на вартість отримання посилки, якщо в громаді є точка присутності Укрпошти. Компанія пояснює це курсом на рівний доступ до поштових послуг незалежно від того, живе людина у великому місті чи невеликому селі.

Коли доведеться доплатити за доставку

Якщо в населеному пункті немає відділення або точки видачі Укрпошти, а посилку потрібно доставити безпосередньо до дверей, діятиме окремий тариф кур’єрської доставки — 50 грн.

Ця сума додається до обраного тарифу «Базовий» або «Пріоритетний» і буде однаковою для міст та сіл. Якщо відправлення пересилається між пересувними відділеннями, тариф кур’єрської доставки 50 грн автоматично включається у загальну вартість послуги.

На які посилки діють нові правила

Оновлені умови поширюються на відправлення об’ємом до 120 тис. куб. см. Водночас вони не застосовуються до великогабаритних посилок і відправлень, які потребують ручного оброблення.

В Укрпошті зазначають, що понад 1800 пересувних відділень щодня обслуговують тисячі населених пунктів, зокрема віддалені та прифронтові громади. Для багатьох жителів саме такий формат залишається єдиним способом отримувати базові поштові сервіси без поїздок до найближчого стаціонарного відділення.