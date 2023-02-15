Клиентам Привата не возвращают деньги после сбоя терминалов и банкоматов: приходится обращаться в суд

Клиенты ПриватБанка в последнее время все чаще жалуются на то, что банк не хочет возвращать утраченные в результате сбоя банкоматов и терминалов средства. Ко всему прибавляются еще и случаи мошенничества, после которых украинцам также крайне сложно добиться справедливости. На сайте Минфина появляются десятки жалоб от клиентов, которые так и не смогли вернуть свои деньги.

В частности, в случае сбоев банковских аппаратов при отключении электроэнергии клиентам часто отказывают даже в рассмотрении заявки, утверждая, что система никаких неисправностей не зафиксировала. Тогда украинцам приходится подавать заявку во второй и третий раз. И только после подачи судебного иска они получают хоть какой-то шанс забрать свои деньги обратно.

При этом следует отметить, что в Привате после получения жалобы на сбой банкомата или терминала обычно проверяют не только наличие ошибок в работе системы. Сотрудники ПриватБанка проводят инкассацию автоматов, в которых пропали деньги клиентов. Так что они могут легко подтвердить факт утраты той или иной суммы лицом, подавшим жалобу.

Однако иногда клиентов пытаются убедить в том, что автомат просто выплюнул внесенные деньги, как только включился свет. Поэтому банк не обязан им ничего возвращать. Что делать людям в таких случаях вообще непонятно. Кажется, будто в Привате намекают, что украинцы должны стоять возле терминала или банкомата пока энергоснабжение не возобновится.

Похожие неоднозначные ситуации возникают и в случаях мошенничества. Только недавно со счета одной из клиенток Привата мошенники списали более 100 тыс. грн, причем часть из них была снята с кредитного лимита. В ответ на жалобу женщины в Привате не только отказались возвращать средства, но и насчитали еще 9 тыс. грн в виде процентов по кредиту, который от ее имени взял мошенник. Вернуть средства жительнице Запорожья удалось только после того, как она выиграла судебное дело против банка в местном районном суде.