Пенсіонерам в ощадбанку нав’язують зайві послуги: що відповів банк

На сьогоднішній день практично в кожного українця є банківська картка. Пенсіонерам, до прикладу її потрібно одержувати для оформлення субсидій, чи пільг. Проте обслуговування у державному банку України бажає залишатися кращим.



Нещодавно на сайті Мінфін з’явилася скарга від місцевої мешканки з ніком Ruslana87, про те, що співробітниця черкаського Ощадбанку нав’язує послугу страхування, пояснюючи це тим, що вона є обов’язковою.



В своєму відгуку мешканка пояснює, що цей доволі неприємний інцидент трапився з її матір’ю.





Вона звернулася до відділення державного банку, який знаходиться в місті Черкаси, за адресою вулиця Т. Шевченка, 325. Жінка звернулася до співробітниці на ім’я Іващенко В. В., щоб отримати переказ коштів. Однак тоді, фахівець сказала, що для того, щоб отримати переказ коштів, необхідно сплатити суму у розмірі 150 грн. за послугу страхування та, що це є обов’язковою умовою для проведення даної операції.

При цьому ніяких відповідних діючих документів чи наказів дана працівниця і не думала надати, – як зазначено у відгуку.

Жінка пояснює, що її матір спробувала відмовитися від цієї зайвої послуги, але співробітниця банку почала настійливо наполягати на обов’язковій сплаті. В результаті, пенсіонерка прийняла рішення звернутися у інше відділення Ощадбанку, де там їй вже надали послугу, не вимагаючи здійснити неіснуючу оплату.

“Про оплату страхування абсолютно ніхто не згадав!” Значить можна зробити висновок, що послуга страхування у відділенні де працює фахівчиня Іващенко В.В., є її цілковитою ініціативою і ймовірно, вона це робить для задоволення своїх інтересів, – вважає жінка.

Зазначимо, що у фінустанові вже вибачилися перед жінкою і її матір’ю та наголосили, що проведуть роз’яснювальну бесіду з співробітницею, яка наголошувала про оплату за страхування, щоб надалі уникнути повторень аналогічних ситуацій. А також, подякували “за сигнал”.