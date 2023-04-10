Украинским переселенцам раздадут по 6600 грн: кому достанутся деньги

В Украине переселенцы могут получить щедрую денежную помощь от крупной международной организации. Сумма выплаты составляет 6660 грн на одного переселенца. Получить эти деньги могут украинцы, зарегистрированные в одной из 8 пострадавших от войны областей Украины.

Материальную помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на этот раз предлагает гуманитарная организация ACTED из Франции. Сумма выплат – 2220 грн в месяц на одного гражданина. При этом средства начисляются сразу за 3 месяца (6660 грн) и выплачиваются единым платежом. Получить их можно на банковский счет/карту, в филиале «Укрпочты» или «Ощадбанка».

Как получить выплаты?

Чтобы стать участником благотворительной программы, нужно позвонить на номер 0 800 33 69 36 и зарегистрировать заявку. Прием заявок – с 9:00 до 16:00 каждый рабочий день.

Для подачи заявки понадобятся следующие документы:

украинский паспорт;

ИНН (индивидуальный налоговый номер);

для семей с детьми – свидетельство о рождении каждого ребенка;

реквизиты банковского счета/карты (IBAN);

если жилье претендента на помощь было повреждено, можно добавить акт об этих повреждениях или их фото.

Кто имеет право на выплаты?

Международная организация ACTED выплачивает денежную помощь ВПЛ из таких областей Украины: Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Николаевской и Запорожской. Это области, которые пострадали от военных действий или были временно оккупированы.

Помочь всем переселенцам из перечисленных регионов французские благотворители, конечно же, не смогут. Поэтому в первую очередь выплаты получат лица из наиболее уязвимых категорий, а именно:

семьи, состоящие из одинокой матери/отца и ребенка или нескольких детей;

семьи с инвалидами или малоподвижными людьми, нуждающимися в опеке;

пожилые люди (более 60 лет);

семьи с малолетними детьми в возрасте до 1 года;

семьи с беременными женщинами или матерями, которые кормят грудью;

многодетные семьи;

семьи, чье жилье было повреждено или же полностью разрушено.

У украинцев, которые принадлежат к этим категориям, будет гораздо больше шансов получить материальную помощь от гуманитарной организации ACTED.