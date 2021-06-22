За кредит по новому: новий закон вже вступив в силу

Українці, що проживають на території проведення АТО, більше не будуть користуватися привілеями щодо кредитування. Саме такий закон днями підписав в гарант Володимир Зеленський. Даний документ почав діяти 16 червня 2021 року.





Поправки до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» були спрямовані на повернення громадянам права керування власними коштами та майном, спрощення кредитування. Згідно із новими правилами буде дозволено нарахування штрафів та пені на основну суму, взяту у кредит. Нагадаємо, що раніше нарахування пені для цієї категорії громадян було заборонено.

Проте зміни торкнуться лише кредитних договорів, оформлених не раніше 1 травня поточного року. Також правило буде діяти для громадян, які вносили зміни у свої договори щодо терміну його дії, зменшення відсотків та ін. Отож громадяни, які мешкають на територіях, охоплених Антитерористичною операцією, та брали гроші у кредит до 1 травня поточного року, можуть і в подальшому не турбуватися про штрафи.

Позатим оновлений закон анулює заборону на вилучення майна, що виступає у якості кредитної застави. Це правило також діятиме лише для договорів, оформлених з 1 травня, у яких фігурує заставне майно, що знаходиться в зоні АТО.

А от закон щодо заборони виселення громадян із житла, придбаного в іпотеку, продовжить діяти для українців із постраждалих територій. Позбавити їх житла буде неможливо навіть за рішенням суду. Таким чином держава підтримає та захистить осіб, що через Антитерористичну операцію потрапили у скрутне фінансове становище, чи позбулися житла.

Водночас громадяни, що є власниками нерухомості в областях, захоплених окупантами, зможуть вільно отримувати кредити у вітчизняних банках. До того ж, такі особи матимуть доступ до низки державних програм, як то “Доступна іпотека 7%”, чи “Доступні кредити 5-7-9%”, користуючись такими ж правами, як інші громадяни України.