Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков Зодиака

Cегодня, 19 июля, убывающая Луна в Овне. Звезды требуют от вас активных действий. Можно смело начинать крупные проекты, решать наболевшие личные вопросы.





♈ Овен

Вам не нужно ждать, пока вы будете готовы. Вам просто нужно довериться своим инстинктам и сделать шаг в том направлении, к которому вас ведут звезды. Вы уже видите, что путь, по которому вы идете, ведет к правильным целям.

Космический совет: сделайте первый шаг.

♉ Телец

Сегодня гороскоп предлагает вам поделиться своим голосом. Для этого можно выйти на сцену, рассказывать истории, рискнуть и пойти на стендап для зрителей, провести доклад или переговоры. Ваше мнение имеет значение и ваш опыт заслуживает того, чтобы о нем знали.

Космический совет: расскажите свою историю.

♊ Близнецы

В этот день важно достичь понимания того, кто вы есть на самом деле. Отказ от внутреннего конфликта поможет вам действовать честно, чтобы добиться жизни, которая приносит вам радость. Помните, вы не должны быть идеальными. Вы просто должны доверять себе.

Космический совет: придерживайтесь того, что приносит вам радость.

♋ Рак

Когда мы приступаем к фазе роста и развития, мы говорим «да» всему опыту, который приходит, даже если он неприятен. Посмотрите за пределы добра и зла, чтобы принять ситуацию такой, какая она есть. Принятие — это мощный дар, который поможет вам осуществить динамический сдвиг в вашем сознании.

Космический совет: примите обстоятельства такими, какие они есть.

♌ Лев

Убегать легко, но это не решит ваших проблем. Это только добавит драмы. Прислушайтесь к тому, что говорит вам внутренний голос. Смелое противостояние конфликту изменит вашу жизни в лучшую сторону.

Космический совет: разберитесь с конфликтом.

♍ Дева

Суть развития в том, что этот путь ведет через преграды, бросает вызов. Не бойтесь пройти по темным коридорам нашей психики и столкнуться с теневыми аспектами вашей личности. Вы должны уважать обстоятельства как катализатор роста. Вам нужно преодолеть дискомфорт, чтобы позволить себе измениться.

Космический совет: наступил период духовного роста.

♎ Весы

Важно жить настоящим моментом и принимать решения, основываясь на том, как вы себя чувствуете здесь и сейчас. Пусть сердце будет компасом. Пусть ваше сердце направляет в направлении истинного пути. Сделанный выбор позволит вам насладиться сладким нектаром, почувствовать новое и открыть неизведанное. А если нектар будет не метафизическим, а реальным, совет тоже очень прост. Не переусердствуйте.

Космический совет: пейте сладкий нектар, который льется в вашу чашу.

♏ Скорпион

Вы показали себя так, как никогда раньше. Но ожидать, что все бури в вашей жизни улягутся только потому, что вы обратили свой взор внутрь себя, было бы немного нереалистично. Все, что возникает в вашей жизни из прошлого — часть процесса очищения, освобождающего вас от лишнего багажа.

Космический совет: принимайте вызовы спокойно.

♐ Стрелец

Чем больше вы пытаетесь исправить эти отношения, тем больше проблем будет возникать. Ослабьте хватку. Перенаправьте свою энергию на себя. Отпустите необходимость из кожи вон лезть, чтобы доставить удовольствие другому человеку. Те, кто хочет быть в вашей жизни, будут любить и принимать вас такими, какие вы есть.

Космический совет: направьте энергию на себя.

♑ Козерог

Это время слияния друг с другом. Время переживания божественного союза. Время сдаться магии, которая окружает вас и вашу половинку. Дайте себе разрешение быть увиденным и услышанным. Есть великая свобода в том, чтобы продемонстрировать себя таким, каким вы являетесь.

Космический совет: испытайте удовольствие от слияния.

♒ Водолей

Вы сломлены окончательно, потому что что-то не получилось. Вы уничтожены, потому что реальность не соответствует вашему воображаемому миру. Придется дышать, есть и ходить на работу. Даже через силу. Вы готовы освободить место для любви, которая гораздо более великолепна, чем та, которую вы могли бы представить

Космический совет: боритесь с дискомфортом.

♊ Рыбы

Все, что вам нужно сделать, это быть здесь и сейчас, вернитесь в настоящий момент. Эта глава вашей жизни посвящена тому, чтобы принять происходящее с новым пылом и оценить радость и красоту, которые уже существуют. Расслабьтесь и получайте удовольствие от каждого действия.

Космический совет: не торопитесь.