Всього 5-7 днів: синоптики розповіли, коли чекати бабиного літа в Україні

Синоптики говорять про те, що бабине літо у 2022 році для деяких областей настане у вересні. Тимчасове погіршення погодних умов в Україні скоро відступить. Після дощів усі зможуть насолодитися теплою погодою.





Сьогодні в Україні відчутні наслідки активного циклону: дощі, теплі дні та холодні ночі. Потепління прийде у другій декаді вересня. Мова йде про період, коли середньодобова температура повітря тримається на відмітці 15 градусів та вище.

Триватиме бабине літо недовго, всього 5-7 днів. У народі кажуть що воно йде довше, і триває приблизно 2 тижні. Але дослухатися до «народних порад» не завжди доречно. За останні 50 років клімат суттєво змінився у всьому світі.

Загалом осінь має бути м’якою без сильних вітрів та опадів. Ситуація дещо може відрізнятися на півдні, адже на клімат у цих регіонах також впливає Азовське та Чорне моря. Вони можуть принести шторми.

З 15 вересня потепління наступить у західних областях. У центрі, на півночі, сході та півдні бабине літо прийде із початком жовтня.

В Україні не 1, а декілька різновидів бабиного літа

Швидке зниження температури на початку осені свідчить про закінчення кліматичного літа. Потім погоду можна порівняти із буферною зоною, у якій триває перехід від літа до осені.

Бабине літо синоптики називають першим проявом кліматичної осені. Також вони розповіли про особливості континентального клімату в Україні. Виявилось, що є не одна, а три категорії бабиного літа: молоде, старе та третє.

На свято Успіння Богородиці припадає молоде бабине літо, воно триває приблизно з 28 серпня по 11 вересня. Старе бабине літо наступає з другої половини вересня і триває у перший тиждень жовтня. Саме таке очікують в Україні 2022 року. Третє бабине літо може наступити вже у листопаді, і вже після нього країну накриють перші серйозні морози.