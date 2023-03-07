Шахраї масово обкрадають клієнтів ПриватБанку: їх ціль – пенсіонери

В Україні шахраї обкрадають громадян похилого віку, прикидаючись працівниками банку. Жертвами такої схеми вже стали понад півсотні клієнтів ПриватБанку. Як працюють зловмисники?

Українцям телефонують начебто працівники Привату та розповідають, що до їх рахунків отримали доступ шахраї. Потім вони переконують жертву назвати дані своєї карти, причому не лише її номер, а й CVV, термін дії, PIN та навіть код з СМС, яке може прийти власнику карти просто під-час розмови.

Звісно справжні працівники банку ніколи б не просили у клієнтів такі дані. Але про це знають далеко не всі. Тож шахраї переважно обрають своїми жертвами пенсіонерів, які погано розбираються в особливостях мобільного банкінгу і наївно розповідають все, про що у них запитують.

Отримавши потрібну інформацію, злочинці прив’язують картки своїх жертв до платіжних систем Google Pay чи Apple Pay. А потім, користуючись технологією NFC, знімають з карток все до копійки.

Нещодавно двоє молодиків, що діяли за такою схемою, обікрали 60 пенсіонерів на суму 1 млн грн. У Кіберполіції переконані – шахраї навмисне обрали своєю ціллю саме людей похилого віку. Адже у них було зовсім не складно випитати всю необхідну інформацію.

Та найгірше в цій ситуації те, що гроші жертвам шахраїв можуть так і не повернути. Банк має повне право відмовити у компенсації клієнтам, якщо зняття коштів з їх карток було підтверджено за допомогою технології 3D-Secure. Мається на увазі код із СМС, який обікрадені пенсіонери самі повідомляли шахраям.

Тож українців вкотре застерегли не повідомляти нікому дані свїх карток, і тим більше не диктувати підтверджуючі коди з СМС. Адже працівники банку таких питань не задають, а на тому боці слухавки може виявитися шахрай який оббере вас «до нитки».