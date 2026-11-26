Минув лише тиждень від релізу Grand Theft Auto VI, а гра вже з’явилася на піратських ресурсах. У мережу злили повний дамп версії для PlayStation 5, і за кілька годин ентузіасти змусили його працювати на консолях із джейлбрейком. Причому навіть на тих прошивках, на яких Sony намагалася заблокувати запуск новинки.

Як Sony намагалася захистити гру

PlayStation 5 зламали незадовго до виходу GTA VI. Дослідник безпеки під ніком Gezine заявив, що першим отримав дамп ігрового бінарного файлу на прошивці 14.22, тобто саме на тій версії системного ПЗ, якої тоді вимагала новинка Rockstar. Того ж дня Sony випустила оновлення 14.23 з «виправленнями безпеки», а роздрібна версія GTA VI зрештою отримала вимогу встановити щонайменше цю прошивку.

Логіка компанії зрозуміла. Власники зламаних консолей свідомо не оновлюють систему, щоб не втратити джейлбрейк, і якщо гра не запускається на старому ПЗ, вони залишаються без неї. На практиці такий захист виявився доволі кустарним. За даними профільних видань, у свіжих оновленнях не було жодних критично важливих компонентів, без яких гра не змогла б працювати на старішій системі. Ентузіасти фактично зробили бекпорт, тобто просто зняли штучне обмеження за версією прошивки.

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Що відомо про злитий дамп

Архів із грою важить близько 540 ГБ. Він містить розшифрований виконуваний файл eboot.bin (аналог .exe на комп’ютері), системну папку sce_sys та всі ігрові ресурси. Користувачі Reddit підтвердили, що файли вже поширюються піратськими мережами.

25 листопада в мережі з’явилися відео, на яких GTA VI працює на PS5 із прошивкою 11.60. В одному з роликів автомобіль їде вулицями вигаданого штату Леоніда, на інших видно встановлену гру на головному екрані консолі та налагоджувальне меню. Як саме гру вдалося запустити на настільки старому ПЗ, досі незрозуміло. Відомий експлойт ядра Relapse працює лише до версії 13.60, тому для новіших прошивок він не годиться.

Незалежних підтверджень працездатності збірки поки небагато. Втім, перші власники консолей, які свідомо не оновлювали систему, повідомляють, що гра запускається і працює.

Злам може наблизити GTA VI до ПК

Розшифрований дамп цікавий не лише піратам. Теоретично його можна запустити в емуляторі PS5 на комп’ютері, наприклад у KytyPS5 для Windows і Linux, який уміє працювати з папками, що містять eboot.bin. Щоправда, до комфортної гри ще дуже далеко, адже розробникам емуляторів доведеться налагодити коректне завантаження ресурсів і домогтися прийнятної продуктивності.

Раніше в мережу потрапила й повна збірка гри для Xbox. Оскільки консолі та ПК мають процесори з однаковою архітектурою x86-64, її почали адаптувати під Windows. Така версія вже частково запускається, але частота кадрів серйозно страждає. Take-Two реагує жорстко, закриває Discord-сервери та надсилає DMCA-скарги на репозиторії GitHub.

Варто пам’ятати, що шахраї активно користуються ажіотажем навколо GTA VI. Неперевірені збірки гри з інтернету можуть містити шкідливе програмне забезпечення, тож їх завантаження ризиковане навіть без урахування юридичного боку питання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що GTA 6 не завжди тримає навіть 30 FPS на звичайній PlayStation 5. Фахівці Digital Foundry з’ясували, що в насичених сценах, як-от під час перестрілок чи вибухів, частота кадрів падає приблизно до 23–25 FPS. Натомість PlayStation 5 Pro у тих самих тестах майже постійно тримає стабільні 30 FPS.