Блогер показав, як виглядав би Геральт із «Відьмака» у 60-х роках

Автор YouTube-каналу stryder HD опублікував дипфейк-ролик, у якому актор Генрі Кавіл , який виконує головну роль у серіалі «Відьмак», був замінений на молодого Шона Коннері.





«Я уявив, що було б, якби молодий Шон Коннері із 60-х зіграв Геральта в серіалі «Відьмак»… Сподіваюся, вам сподобається моя ідея!», — написав блогер під своїм роликом.

За основу дипфейку було взято сцену з першої серії першого сезону серіалу, в якій Геральт зустрічається з чарівником Стрегобором. Передплатники stryder HD оцінили високу реалістичність дипфейка, відзначивши схожі риси обличчя Кавілла та молодого Коннері.

Шон Коннері – британський актор, який став відомим завдяки ролі Джеймса Бонда у популярній кінофраншизі. Він помер на 91-му році життя 31 жовтня 2020 року.