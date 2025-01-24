На презентації Xbox Developer_Direct було представлено DOOM: The Dark Ages. Автори показали новий геймплейний трейлер, а також розкрили свіжі деталі проекту.

Отже, підтвердився недавній інсайд: гра дійсно вийде 15 травня. Вона відправить геймерів винищувати пекельні потвори в епоху Середньовіччя і стане приквелом двох попередніх випусків серії. За словами розробників, ігровий процес значно відрізняється від них: активного руху стане менше, а замість нього геймер відчує себе чимось на зразок танка. Щит-пила і булава будуть дуже важливими інструментами, застосовуваними протягом усього проходження. Інше оновлення присвячене тонким налаштуванням складності: замість вибору одного з декількох рівнів гравці зможуть відкалібрувати різні параметри на кшталт шкоди і здоров’я ворогів.

Також автори опублікували системні вимоги на сторінці продукту в Steam. Мінімальні забезпечать низькі налаштування графіки при 60 fps з роздільною здатністю 1080p, а рекомендовані – високі налаштування при 60 fps з роздільною здатністю 1440p.

Мінімальна конфігурація:

ОС: 64-бітна Windows 10/11

Процесор: AMD Zen 2 або Intel 10-го покоління з частотою від 3,2 ГГц, вісім ядер, 16 потоків (або краще)

Відеокарта: NVIDIA або AMD з 8 ГБ пам’яті та підтримкою рейтрейсингу

ОЗП: 16 ГБ

Місце на диску: 100 ГБ NVME SSD

Рекомендована конфігурація:

ОС: 64-бітна Windows 10/11

Процесор: AMD Zen 3 або Intel 12-го покоління з частотою від 3,2 ГГц, вісім ядер, 16 потоків (або краще)

Відеокарта: NVIDIA або AMD з 10 ГБ пам’яті та підтримкою рейтрейсингу

ОЗП: 32 ГБ

Місце на диску: 100 ГБ NVME SSD

Студія id Software називає DOOM: The Dark Ages найамбітнішим своїм проектом – він більший за всі її попередні ігри. Також у ній не буде мультиплеєра і відкритого світу: замість останнього нам покажуть великі локації-пісочниці. У компанії відмовилися коментувати, чи можна вважати тайтл завершенням нової трилогії. До слова, судячи зі сторінки в Steam, гра вийде з повним російським перекладом, включно з озвученням.