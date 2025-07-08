Mafia: The Old Country показали на 10-хвилинному відео

До виходу нової історії у франшизі Mafia залишився лише місяць, і в мережі вже почали з’являтися матеріали з гри від різних ЗМІ. На цей раз журналісти показали кілька місій Mafia: The Old Country.

Видання IGN опублікувало невелике прев’ю Mafia: The Old Country. У ролику тривалістю майже 10 хвилин журналісти показали одну із сюжетних місій. У відео можна оцінити якість кат-сцен, кілька локацій, у тому числі в різний час доби, стрілянини, можливості потайного проходження і навіть поїздки на машинах. При цьому ролик змонтований так, щоб важливі сюжетні моменти були вирізані майже без спойлерів.

У коментарях під роликом геймери високо оцінили стрілянину, виконання різної зброї та опрацьоване оточення. Проте фанати вже помітили зміни у графіку порівняно з першими трейлерами, а загальний ігровий процес у місіях не надто когось вразив.

Нагадаємо, що Mafia: The Old Country вийде 8 серпня. Гра буде доступна на PC, PlayStation 5 та Xbox Series. Базова версія тайтла обійдеться у скромні за сучасними мірками $50.