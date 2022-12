STALKER 2: Серце Чорнобиля – вийшов новий геймплейний трейлер гри

Українська студія GSC Game World представила новий геймплейний трейлер гри STALKER 2: Серце Чорнобиля під назвою Come to Me.

Ролик присвячений геймплею нового Сталкера: він демонструє перестрілки з ворогами та взаємодію з аномаліями, розкриває локації та основних персонажів, а також м’яко вводить у сюжет гри, який буде пов’язаний з інформаційним полем Землі – ноосферою.

Точну дату виходу STALKER 2: Серце Чорнобиля досі не названо. Студія обіцяє, що ми побачимо його у 2023 році. Гравців вже запрошують до оформлення попереднього замовлення на ПК, консолях Xbox Series X і Series S. Вартість стандартної версії шутера в Steam складе 895 гривень.