Китайский гороскоп на первую неделю 2023 года

Обычная ленивая посленовогодняя неделя нас ожидает. Большая ее часть благоприятна для тусовок и общения с приятными людьми. Пара дней, когда энергии будут подталкивать нас к неспешному времяпрепровождению, несколько дней — к размеренному шоппингу.

Ну, и посредине недели, — смена сезона. Водяная Крыса убегает с корабля, Водяной Бык на него заходит. Последний месяц года начинается. Он совсем как замерзшая земля, холодный и скользкий. Ну ничего, зато лето уже чуть ближе!

Понедельник, 2 января. Ян Металл на Обезьяне

В понедельник захочется очнуться. Второе января вас погонит из дома на посленовогодние встречи и взаимообмен подарками. Энергии дня сильные, холодные — значит бодрящие. Так и хочется согреться горячим чаем и теплыми объятиями друзей и близких.

День хорош для приятных открытий — планируйте на понедельник знакомства, встречи с необычными людьми, шоппинг. Благоприятно отправляться в путешествия: как в дальние страны на теплые моря, так и в ближайший парк на долгую зимнюю прогулку. Главное — это получить много разнообразных впечатлений. Ну, и с гиподинамией немного побороться — после новогоднего застолья организму требуется много движения.

Не рекомендуется в понедельник 2 января праздновать свадьбы и закладывать фундаменты. Ну, думаю с этим мы справимся! Фундамент будет заложен в другую дату.

День может быть травмоопасным и невеселым для людей с Тигром в карте. Стоит быть максимально внимательными и аккуратными. И контролировать собственные эмоции.

Вторник, 3 января. Инь Металл на Петухе

А вот во вторник свадьбу можно праздновать смело! Энергии дня очень благоприятны для организации и проведения пышных торжеств и оригинальных вечеринок. Но даже если свадьбы у вас не намечается, в этот день желательно найти повод, чтобы выйти в свет и как следует покрасоваться.

Итак, планируем на вторник, 3 января всевозможные вечеринки, встречи и свидания. Главное условие — чтобы была возможность сиять и получать комплименты.

Благоприятен вторник и для налаживания контактов с полезными людьми и покровителями. Если вы давно думаете о том, как получить поддержку от влиятельного человека — думайте быстрее, и организуйте неформальную встречу с ним прямо во вторник. Спонсоры, меценаты и благотворители просто обязаны быть более лояльными в этот день.

Не стоит во вторник ходить по врачам и сутяжничать. Процессы могут неприятно затянуться. Так что отложите свои планы на другую, более благоприятную дату.

Людям с Кроликом в карте вторник может показаться не очень спокойным. Вам стоит опасаться мелких бытовых травм и порезов.

Среда, 4 января. Ян Вода на Собаке

Среда — день почти без изъянов. Он, конечно, не теплый: энергии Огня в нем почти нет, но при этом довольно ровный и стабильный. Главное свойство энергий этого дня — поощрение контактов. Благоприятно все, что связано с завязыванием, развитием и даже завершением отношений.

Планируйте на среду сложные, приятные, по душам, серьезные разговоры, разговоры о главном или ни о чем. Энергии дня помогут вам экологично завершить отношения или феерично их начать. Собеседники будут уступчивы, а вы харизматичны. Не верите? Проверяйте.

Энергии этого дня также благоприятны для того, чтобы обсуждать (но не начинать) новые проекты, отправляться в путешествия, заниматься шоппингом и даже делать ремонт.

Не стоит играть в этот день свадьбу, ну и людям с Драконом в карте в среду стоит быть более терпимыми к окружающим, чем обычно.

Четверг, 5 января. Инь Вода на Свинье

Четверг будет очень мокрым днем. В смысле, энергии Воды в нем будет с избытком. Большое количество Воды может неблагоприятно сказаться на людях, для которых она не полезна. Плюс в этот день совершается переход сезонов — Бык заменяет Крысу в хороводе китайских месяцев. Энергии в такие дни обычно очень нестабильны и к ним применима рекомендация избегать важных дел.

При этом Вода — главная стихия дня благоволит общению и перемещениям. Поэтому планируем на четверг продолжение общения, разговоры и переговоры всех мастей. Не стоит принимать серьезных решений и договариваться о точных сроках, но обсудить важные для вас детали и параметры очень рекомендуется. Путешествия, поездки и увеселительные мероприятия в четверг тоже будут кстати.

Неблагоприятно в четверг заниматься лечением — такое количество Воды может негативно повлиять на его результаты. У людей со Змеей в карте могут начаться эмоциональные качели. Постарайтесь реагировать на мир спокойно.

Пятница, 6 января. Ян Дерево на Крысе

В пятницу силы на фейерверки и празднование закончатся. Тело и душа потребуют баланса и успокоения. И не надо противиться такому раскладу энергий. Они цикличны. Штиль вовсе не значит провал. Это просто отдых перед новым рывком вперед.

Специалисты по бацзы рекомендуют в этот день не заниматься важными делами, не проводить деловых встреч и совещаний, заниматься рутиной и ничем кроме рутины. Разрешите себе провести этот день максимально спокойно и без особых затрат энергии.

Особое предупреждение касается посещений больниц и проведения операций. Если возможно, то договоритесь с лечащим врачом и назначьте дату оперативного вмешательства на другой день.

Самыми внимательными к себе в этот день должны быть люди с Лошадью в карте. Их эмоциональный фон может быть очень нестабильным.

Суббота, 7января. Инь Дерево на Быке

В субботу энергии придут в движение, но будут они не очень быстрыми. Два Быка в карте дня делают его вязким и медлительным. Суббота идеально подходит для того, чтобы привести себя в чувство после новогодних каникул.

Занимайтесь планированием, устройте личную стратегическую сессию, наметьте цели на будущее и опишите их максимально подробно. Лучше это делать вслух. Поделитесь своими планами с близкими и доверенными людьми. Чем ярче и эмоциональней будет картинка, тем больше вероятность, что вы достигнете своей цели.

Не рекомендуется в субботу начинать дела, которые требуют скорости реакции и пунктуальности. Не очень благоприятен день для торговых сделок, покупки и продажи недвижимости. Люди с Козой в карте бацзы могут в этот день ощущать непреодолимое желание не сдвигаться с места. Просто отдыхайте.

Воскресенье, 8 января. Ян Огонь на Тигре

Воскресенье подарит активность и желание расстаться с прошлым, чтобы освободить место для настоящего. Энергии дня благоприятны для уборки и вычищения пространства.

Накануне начала трудовой недели приведите в порядок мысли и чувства, рассортируйте дела и избавьтесь от того, что помешает вам двигаться вперед.

День благоприятен для того, чтобы начать приводить себя в хорошую физическую форму, для старта диеты и отказа от вредных привычек. Если вы много раз бросали, например, курить, то попробуйте сделать это в воскресенье. Есть вероятность, что энергии дня помогут вам в этом начинании.

В воскресенье стоит быть внимательным с деньгами и документами — возможны недоразумения, потери и форс-мажоры. Особенно это касается людей с Обезьяной в карте дня. Им в воскресенье может фатально не везти. Не расстраивайтесь, ведь это скоро пройдет.

Удачной вам недели!