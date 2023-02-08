Штраф і в’язниця: чого може коштувати українцям проігнорована повістка

В Україні за ухиляння від військової служби можна отримати не лише адміністративне, а й кримінальне покарання. На тлі військового стану і загальної мобілізації проігнорована повістка загрожує щонайменше штрафом. Та в деяких випадках українця за такий проступок можуть навіть посадити за грати.

Чим загрожує неявка за повісткою?

Адміністративний та Кримінальний кодекси України передбачають таке покарання за ігнорування повісток:

неявка за першою повісткою – штраф в сумі від 1,7 до 3,4 тис. грн;

неявка аз другою повісткою, отриманою протягом 1 року – штраф від 3,4 до 5,1 тис. грн;

неявка за «бойовою» повісткою для відправки на місце проходження служби – від 3 до 5 років ув’язнення.

Суми штрафів за ігнорування повісток встановлені статею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Натомість покарання у вигляді тюремного ув’язнення передбачене статею 336 Кримінального кодексу України.

Здійснювати затримання військовозобов’язаних громадян, що які порушили закон України про мобілізацію, мають право представники Національної поліції. Після затримання вони повинні доставити порушника у територіальний центр комплектування (військкомат). Про це говориться у частині 3 статі 38 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», а також у статях 259, 262 Адміністративного кодексу.

Які види повісток бувають?

В Україні громадяни призовного віку можуть отримати такі повістки:

на проходження строкової служби;

на уточнення військово-облікових даних;

на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

на прибуття до призовного пункту для відправки в місце несення служби.

Від того, яку саме повістку проігнорував громадянин, буде залежати міра покарання за його проступок.

Нагадаємо, що в Україні нещодавно вперше з початку війни ув’язнили громадянина, який намагався ухилитися від військової служби. Мешканець Сумщини пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби. Однак не з’явився за «бойовою» повісткою й протягом пів року переховувався від військкомату. За таке правопорушення чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.