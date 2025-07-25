У світі стрімко дешевшають електрокари: у чому причина такого цінопаду

Провідні світові автоибренд приємно дивують своїх прихильників все більш доступними цінами на електрокари. Зокрема у Великій Британії незабаром вийде вже другий електрокар від Dacia, вартість якого складає лише 15 тисяч фунтів стерлінгів. Тобто майже так само, як дітище китайського бренду BYD електромобіль Dolphin Surf. І це далеко не єдиний випадок стрімкого зниження вартості електрокарів від європейських виробників.

В чому причина обвалу цін?

Здешевшання електрокарів европейського виробництва майже до рівня китайських флагманів, можна пояснити перш за все падінням собівартості літій-іонних акумуляторів – ключового елемента кожного електрокара. Насправді середня вартість кВт⋅год знизилась ще у 2023 році. Ціна впала аж на 20% до 115 доларів і продовжує знижуватись. Очікується, що до 2030 року вона становитиме 69 доларів за кВт⋅год.

Власне тому новий Fiat Panda EV було оцінено лише у 22 тисячі фунтів. А очікуваний у 2027 році німецький електрокар VW ID.1 вийде на ринок зі стартовою ціною лише 17 тисяч фунтів. Навіть електрокари класу преміум вже почали знижувати свою цінову планку, стрімко наближаючись за своєю вартістю до автомобілів на двигунах внутрішнього згоряння.

Яку роль у цінопаді зіграли китайські бренди?

Китайські автовиробники також відіграли значну роль у зниженні цін на електрокари з Європи. Стрімко увірвавшись на європейський ринок, такі китайські гіганти, як MG, BYD та Chery змусили місцевих виробників провести ґрунтовний перегляд своїх цін.

Вплинуло на ціни і значне збільшення кількості моделей на ринку. Якщо ще 10 років тому, у 2015-му, мешканцям Великої Британії були доступні лише 8 моделей електрокарів, то зараз їх близько 130. Тож логічно, що зі збільшенням пропозиції почала стрімко знижуватися ціна. Очікується, що до 2030 року, коли у Європі буде заборонено продаж нових авто з двигунами внутрішнього згоряння, електрокари стануть ще доступнішими.