Зарплата 40 000 грн, но работать некому: за каких специалистов работодатели готовы бороться до последнего

На рынке труда Украины наблюдается пиковый дефицит водителей грузовиков. Согласно статистическим данным, не хватает около 40 тысяч представителей этой профессии. При этом работодатели готовы платить водителям зарплату от 38000 до 42500 грн. Но из-за плохих условий труда и нехватки мужчин в стране, большинству из них так и не удается никого нанять.

Дефицит водителей набирает катастрофические масштабы

Как отметил глава конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, из-за нехватки водителей в Украине простаивает около трети коммерческих автомобилей. В частности, из 130 тысяч грузовиков, постоянно курсируют только 90 тысяч. Остальные 40 тысяч авто стоят на парковке, в то время как могли бы перевозить товары.

Мирошниченко подчеркивает, что транспорт играет для экономики страны ключевую роль. Если система транспортных перевозок не работает слаженно, это приводит к задержке грузов, а иногда даже разрыву международных контрактов с поставщиками. Таким образом, из-за отсутствия достаточного количества водителей страдает вся страна.

Почему в Украине не хватает водителей?

Среди основных причин дефицита в Украине коммерческих водителей Алексей Мирошниченко называет:

мобилизацию;

массовую эмиграцию украинцев за границу;

плохие условия труда.

С первыми двумя факторами все понятно. А вот что касается плохих условий труда, следует объяснить поподробнее. Кроме конкурентной зарплаты транспортная отрасль Украины мало что может предложить кандидатам. В частности, в Украине отсутствует соответствующая инфраструктура для дальнобойщиков, которая в странах Европы и США является общепринятой нормой.

Речь идет о специальных станциях с безопасными парковками, где водители могут поесть, получить доступ к гигиеническим процедурам и провести досуг. Именно по этой причине отечественные водители не спешат трудоустраиваться в Украине, выбирая европейские компании, которые могут предложить не только более высокий комфорт, но и зарплату около 2000 евро.