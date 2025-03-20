В кіоски потрапила перша газета, яка повністю написана ШІ

Італійська газета Il Foglio розіслала по газетних кіосках чотиристорінковий випуск газети Il Fogilo, створений штучним інтелектом. Журналісти писали текст не самі, а тільки «інтерв’ювали» нейромережі та вставляли їхні відповіді в колонки. Редактор газети Клаудіо Чераса пояснив, що в рамках цього експерименту колектив видання хотів показати, який вплив ШІ-технології чинять на спосіб життя і роботу людини.

Газета продається як у паперовому форматі, так і онлайн. Редактор назвав АІ-випуск Il Foglio першою щоденною газетою, повністю створеною за допомогою АІ. Зміст незвичайного випуску зводиться до аналітичних статей та оглядів поточних подій з коментарями. За словами журналістів The Guardian, статті в «АІ-газеті» виглядають структурованими і простими для розуміння, при цьому не містять явних граматичних помилок.

Раніше стало відомо, що видання BBC також створить новий відділ, який працюватиме зі штучним інтелектом. До його завдань увійде надання користувачам більш персоналізованого контенту в електронному форматі з урахуванням їхніх особистих уподобань.