Всього один символ може заблокувати повідомлення на iPhone

На iPhone не можна надіслати голосове повідомлення, якщо в ньому вимовляється назва з амперсандом — наприклад, H&M або Dave & Buster’s. Причина — помилка в механізмі обробки текстового розшифрування, вбудованому в iOS.

На пристроях Apple з iOS виявили баг: якщо в голосовому повідомленні звучить назва з амперсандом — наприклад, H&M, Dave & Buster’s або Tiffany & Co. — повідомлення не доходить до адресата. Додаток показує індикатор набору (три крапки), після чого запис зникає.

Проблему виявили автори подкасту Search Engine. Розробник Гільєрме Рамбо вивчив збій і з’ясував його причину.

Голосові повідомлення в iOS супроводжуються текстовим розшифруванням. Коли система намагається розпізнати назву бренду і вставляє символ «&», виникає конфлікт з XHTML — мовою розмітки, яка використовується при передачі повідомлення. В результаті на пристрої одержувача спрацьовує захисний механізм BlastDoor Messages, вбудований в iOS. Він блокує повідомлення як потенційно небезпечне.

Збій пов’язаний саме з обробкою тексту. Аудіозапис при цьому створюється, але не проходить перевірку і не відображається у одержувача.