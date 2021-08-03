Як прибрати сіру шторку MIUI: без комп’ютера і рут прав

На початку цього року компанія Xiaomi вирішила, що власникам бюджетних смартфонів необов’язково користуватися всіма нововведеннями оболонки MIUI і частково обмежила функціонал деяких моделей.





Одним з найбільш помітних обмежень стало відсутність розмиття заднього фону в новому центрі управління (шторкою, якщо по-простому), через що зовнішній вигляд системи вже не виглядає так привабливо.

Але вчора вранці, на англомовному форумі XDA (а пізніше і на інших) з’явився спосіб, в якому описано як позбутися «сірої шторки» і повернути прозорість. При чому для цього вам знадобитися тільки телефон і кілька хвилин вільного часу.

Для початку завантажуєте додаток «Set Edit» і встановлюєте його на ваш смартфон, видавши всі необхідні дозволи.

Після першого запуску закриваєте всі попередження і прокручуєте головну сторінку програми до рядка – ”deviceLevelList”

Натискаєте на нього -> Змінити значення -> міняєте останні дві одиниці на трійки, щоб кінцевий результат був точно таким, як на зображенні нижче.

Потім натискаєте «Зберегти зміни», закриваєте додаток і перезавантажувати смартфон, після чого прозорість шторки буде відновлена, а якщо ви захочете повернути все як було, просто виконайте всі дії в зворотному порядку.

Єдиним неприємним моментом стане факт того, що якщо ви видалите «Set Edit», центр управління знову стане сірим, але додаток займає в пам’яті близько мегабайта і не має фонової активності, тому не завдасть незручностей.

Ну а якщо ви просунутий користувач, можете повернути прозорість через ADB, ввівши команду “adb shell settings put system deviceLevelList v: 1, c: 3, g: 3”