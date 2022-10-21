Bloomberg назвав точну дату покупки Twitter Ілоном Маском

Представники Twitter та команда американського бізнесмена Ілона Маска активно готують документи для завершення угоди про придбання соцмережі, щоб укластися у встановлений судом термін, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. Угода має бути закрита вже до кінця місяця, а саме до 28 жовтня.

За даними джерела, двом сторонам вдалося досягти порозуміння після кількох місяців конфліктів, і зараз Twitter і Маск мають намір довести угоду до кінця, а не «розглядатися в суді».

У середині квітня 2022 року Маск запропонував придбати компанію Twitter. Вже 25 квітня рада директорів соцмережі одноголосно прийняла пропозицію Ілона Маска — сума передбачуваної угоди склала $44 млрд. Проте вже в липні 2022 року бізнесмен відмовився від купівлі через накручені показники Twitter завдяки ботам. У жовтні цього року Маск погодився знову повернутися до покупки компанії.