Softnews

Стало відомо, як легко перевірити стан батареї смартфона без допомоги комп’ютера

24.08.2021
1 хвилина на прочитання

Гарна автономність смартфона до цих пір є однією з найважливіших причин при виборі тієї або іншої моделі. І як ми з вами знаємо, комплектуючі (в тому числі і акумулятори) не завжди однакові в плані якості.


Сьогодні ми вирішили почати новий цикл статей, в якому наочно покажемо, як маючи під рукою лише смартфон і необхідні інструкції, ви самі зможете відслідковувати практично всі його параметри. А почнемо ми з інформації про стан батареї вашого телефону.

Новини по темі

Для всіх дій описаних в цьому циклі статей нам знадобиться тільки смартфон, єдиною обов’язковою умовою є наявність системного застосування «Звіт». Тому якщо відключали його через ADB App Control, відновіть цю програму в системі.

Коли всі необхідні умови виконані, заходите в «Налаштування» -> Про телефон -> Всі параметри -> і робите декілька послідовних натискань на пункт «Процесор», до появи повідомлення про збереження журналів.

Натискаєте «Погодитися» і в шторці з’являється процес – Створення звіту (триває близько 5 хвилин), після чого вам буде запропоновано «Натиснути для перегляду».

Коли ви натиснете на це повідомлення, відкриється «Провідник» в якому ви побачите Zip архів (з ім’ям bugreport). Натискаєте на цей архів і вибираєте «Витягнути в поточну папку»

У провіднику створюється папка з ім’ям архіву. Заходьте в неї і бачите ще один архів, який потрібно так само розпакувати в поточну папку.

Після розпакування натискаєте на значок щойно створеної папки і бачите в ній кілька файлів, в тому числі і текстовий, з ім’ям «bugreport (далі назва буде у кожного своя)». Відкриваєте його будь-яким зручним способом -> натискаєте на пошук по документу і пишіть слово « healthd ».

Програма автоматично знайде потрібні рядки в тільки створеному звіті про роботу смартфона і все що вам залишиться, це грамотно їх трактувати.

Зараз пояснимо, що означають ці цифри, щоб ви могли зробити висновок про стан батареї вашого смартфона від Xiaomi:

  • l – рівень заряду (завжди відрізняється від того що ви бачите на екрані смартфона)
  • t – поточна температура батареї
  • h – стан батареї на думку системи де 1 – відмінний, 5 – гірше нікуди
  • fc – перші чотири цифри говорять про фактичну ємності акумулятора смартфона з похибкою близько 100 мАг, таким чином ви можете зрозуміти як сильно він зносився
  • сс – кількість циклів перезарядки (на деяких моделях відображається некоректно і це нормально)

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


24.08.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Огляд OPPO Find X2: перший серед флагманів

Як легко знайти місце, де було зроблено фото

22.08.2021

Названо 5 причин, через які швидко забивається пам’ять смартфона

21.08.2021
windows 11

Microsoft серйозно ускладнить життя користувачам Windows 11

20.08.2021

Крихітне оновлення позбавляє мобільного зв’язку мільйони iPhone по цілому світу

20.08.2021
Back to top button