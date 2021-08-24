Стало відомо, як легко перевірити стан батареї смартфона без допомоги комп’ютера

Гарна автономність смартфона до цих пір є однією з найважливіших причин при виборі тієї або іншої моделі. І як ми з вами знаємо, комплектуючі (в тому числі і акумулятори) не завжди однакові в плані якості.





Сьогодні ми вирішили почати новий цикл статей, в якому наочно покажемо, як маючи під рукою лише смартфон і необхідні інструкції, ви самі зможете відслідковувати практично всі його параметри. А почнемо ми з інформації про стан батареї вашого телефону.

Для всіх дій описаних в цьому циклі статей нам знадобиться тільки смартфон, єдиною обов’язковою умовою є наявність системного застосування «Звіт». Тому якщо відключали його через ADB App Control, відновіть цю програму в системі.

Коли всі необхідні умови виконані, заходите в «Налаштування» -> Про телефон -> Всі параметри -> і робите декілька послідовних натискань на пункт «Процесор», до появи повідомлення про збереження журналів.

Натискаєте «Погодитися» і в шторці з’являється процес – Створення звіту (триває близько 5 хвилин), після чого вам буде запропоновано «Натиснути для перегляду».

Коли ви натиснете на це повідомлення, відкриється «Провідник» в якому ви побачите Zip архів (з ім’ям bugreport). Натискаєте на цей архів і вибираєте «Витягнути в поточну папку»

У провіднику створюється папка з ім’ям архіву. Заходьте в неї і бачите ще один архів, який потрібно так само розпакувати в поточну папку.

Після розпакування натискаєте на значок щойно створеної папки і бачите в ній кілька файлів, в тому числі і текстовий, з ім’ям «bugreport (далі назва буде у кожного своя)». Відкриваєте його будь-яким зручним способом -> натискаєте на пошук по документу і пишіть слово « healthd ».

Програма автоматично знайде потрібні рядки в тільки створеному звіті про роботу смартфона і все що вам залишиться, це грамотно їх трактувати.

Зараз пояснимо, що означають ці цифри, щоб ви могли зробити висновок про стан батареї вашого смартфона від Xiaomi: