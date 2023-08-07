Samsung поставила хрест на 5 популярних смартфонах

Декілька популярних моделей смартфонів Samsung Galaxy не отримають оновлення до нової операційної системи Android 14 від Google . Про це повідомляє SamMobile .

До списку смартфонів, для яких Android 13 стане останнім великим оновленням ОС, увійшли Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ і Galaxy S20 Ultra.

Також в оновленні відмовили Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy Note 20 та Galaxy Note 20 Ultra. Оновлення до Android 14 позбавлять і попередні версії складних смартфонів компанії – Samsung Galaxy Z Flip (LTE/5G) та Samsung Galaxy Z Fold 2.

Не отримають Android 14 та фірмову оболонку One UI 6.0 і такі смартфони, як Samsung Galaxy A22 (LTE/5G), Samsung Galaxy A32 (LTE/5G), Samsung Galaxy A51 та Samsung Galaxy A71.

До переліку потрапили і планшети від південнокорейської компанії: Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020), Samsung Galaxy Tab S7 та Galaxy Tab S7+.

Усі перелічені пристрої продовжать отримувати лише виправлення безпеки для усунення вразливостей, які потенційно можуть використовуватися хакерами.